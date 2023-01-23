Головы животных, бархат и много пайеток: бренд Schiaparelli презентовал эпатажную коллекцию весна-лето 2023

В Париже в самом разгаре Неделя моды, в рамках которой Дом Schiaparelli презентовал новую кутюрную коллекцию весна-лето 2023. Традиционно креативный директор бренда Дэниель Розберри решил шокировать зрителей и клиентов, ведь модели вышли на подиум в роскошных, но довольно эпатажных образах, в которых использовались искусственные головы животных: льва, леопарда и волка.

По задумке дизайнера, таким образом он хотел сделать отсылку к "Божественной комедии" Данте Алигьери, где леопард, лев и волк олицетворяют самые большие пороки человека: вожделение, гордость и алчность. Лев, леопард и волк были расшиты вручную, а основа их сделана из пены, искусственной кожи и меха, шелка и расписана тоже вручную, чтобы придать изделию как можно более реалистичный вид, что должно показывать красоту этих созданий.

Уже традиционно на подиуме демонстрировались образы из тяжелого черного бархата, "голые" платья, золотые детали, объемные покатистые плечи, корсеты с декором, богато расшитые бисером и пайетками вещи, а также обувь в виде пальцев ног. Многие из дизайнов вещей являются отсылками к нарядам, которые когда-то придумала основательница бренда Эльза Скиапарелли.

Показ коллекции Schiaparelli весна-лето 2023 / Фото: Getty Images

Показ коллекции Schiaparelli весна-лето 2023 / Фото: Getty Images

Показ коллекции Schiaparelli весна-лето 2023 / Фото: Getty Images

Показ коллекции Schiaparelli весна-лето 2023 / Фото: Getty Images

Показ коллекции Schiaparelli весна-лето 2023 / Фото: Getty Images

Показ коллекции Schiaparelli весна-лето 2023 / Фото: Getty Images

Показ коллекции Schiaparelli весна-лето 2023 / Фото: Getty Images

Показ коллекции Schiaparelli весна-лето 2023 / Фото: Associated Press

Показ коллекции Schiaparelli весна-лето 2023 / Фото: Associated Press

Показ коллекции Schiaparelli весна-лето 2023 / Фото: Associated Press

Показ коллекции Schiaparelli весна-лето 2023 / Фото: Associated Press

Показ коллекции Schiaparelli весна-лето 2023 / Фото: Associated Press

Показ коллекции Schiaparelli весна-лето 2023 / Фото: Associated Press

Показ коллекции Schiaparelli весна-лето 2023 / Фото: Associated Press

Читайте также: