Голубые оттенка и ретро-эстетика: Дом Versace представил коллекцию весна-лето 2025
Шоу бренда состоялось в рамках Недели моды.
Создавая коллекцию весна-лето 2025 Донателла Версаче вдохновлялась коллекцией 1997 года. Именно поэтому в ней было много нарядов в ретро-эстетике.
Цветовая палитра коллекции очень сдержанная и в ней преобладал голубой пастельный оттенок и нежно-лиловый. В этих цветах были выполнены принты на юбках и платьях. Также Донателла решила вернуть в моду прямую джинсовую юбку ниже колен с узорами, а также представила несколько вариаций юбкой из шелка с цветочными аппликациями. Несмотря на то, что коллекцию была вдохновлена 90-ми, смотрелась она довольно молодежной, учитывая популярность стиля Y2K.
Особенно приятно было то, что шоу Versace открывала украинская модель Карина Мазяр.