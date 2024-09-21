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Голубые оттенка и ретро-эстетика: Дом Versace представил коллекцию весна-лето 2025

Голубые оттенка и ретро-эстетика: Дом Versace представил коллекцию весна-лето 2025

Коллекция Versace весна-лето 2025 / Фото: Associated Press

Шоу бренда состоялось в рамках Недели моды.

Создавая коллекцию весна-лето 2025 Донателла Версаче вдохновлялась коллекцией 1997 года. Именно поэтому в ней было много нарядов в ретро-эстетике.

Цветовая палитра коллекции очень сдержанная и в ней преобладал голубой пастельный оттенок и нежно-лиловый. В этих цветах были выполнены принты на юбках и платьях. Также Донателла решила вернуть в моду прямую джинсовую юбку ниже колен с узорами, а также представила несколько вариаций юбкой из шелка с цветочными аппликациями. Несмотря на то, что коллекцию была вдохновлена 90-ми, смотрелась она довольно молодежной, учитывая популярность стиля Y2K.

Особенно приятно было то, что шоу Versace открывала украинская модель Карина Мазяр.

Карина Мазяр / © Associated Press
Карина Мазяр / Фото: Associated Press
Коллекция Versace весна-лето 2025 / © Associated Press
Коллекция Versace весна-лето 2025 / Фото: Associated Press
Коллекция Versace весна-лето 2025 / © Associated Press
Коллекция Versace весна-лето 2025 / Фото: Associated Press
Коллекция Versace весна-лето 2025 / © Associated Press
Коллекция Versace весна-лето 2025 / Фото: Associated Press
Коллекция Versace весна-лето 2025 / © Associated Press
Коллекция Versace весна-лето 2025 / Фото: Associated Press
Коллекция Versace весна-лето 2025 / © Associated Press
Коллекция Versace весна-лето 2025 / Фото: Associated Press
Коллекция Versace весна-лето 2025 / © Associated Press
Коллекция Versace весна-лето 2025 / Фото: Associated Press
Коллекция Versace весна-лето 2025 / © Associated Press
Коллекция Versace весна-лето 2025 / Фото: Associated Press
Коллекция Versace весна-лето 2025 / © Associated Press
Коллекция Versace весна-лето 2025 / Фото: Associated Press
Коллекция Versace весна-лето 2025 / © Associated Press
Коллекция Versace весна-лето 2025 / Фото: Associated Press
Коллекция Versace весна-лето 2025 / © Associated Press
Коллекция Versace весна-лето 2025 / Фото: Associated Press
Коллекция Versace весна-лето 2025 / © Associated Press
Коллекция Versace весна-лето 2025 / Фото: Associated Press
Коллекция Versace весна-лето 2025 / © Associated Press
Коллекция Versace весна-лето 2025 / Фото: Associated Press
Коллекция Versace весна-лето 2025 / © Associated Press
Коллекция Versace весна-лето 2025 / Фото: Associated Press
Коллекция Versace весна-лето 2025 / © Associated Press
Коллекция Versace весна-лето 2025 / Фото: Associated Press
Коллекция Versace весна-лето 2025 / © Associated Press
Коллекция Versace весна-лето 2025 / Фото: Associated Press
Коллекция Versace весна-лето 2025 / © Associated Press
Коллекция Versace весна-лето 2025 / Фото: Associated Press
Коллекция Versace весна-лето 2025 / © Associated Press
Коллекция Versace весна-лето 2025 / Фото: Associated Press
Коллекция Versace весна-лето 2025 / © Associated Press
Коллекция Versace весна-лето 2025 / Фото: Associated Press
Коллекция Versace весна-лето 2025 / © Associated Press
Коллекция Versace весна-лето 2025 / Фото: Associated Press
Коллекция Versace весна-лето 2025 / © Associated Press
Коллекция Versace весна-лето 2025 / Фото: Associated Press
Коллекция Versace весна-лето 2025 / © Associated Press
Коллекция Versace весна-лето 2025 / Фото: Associated Press
Коллекция Versace весна-лето 2025 / © Associated Press
Коллекция Versace весна-лето 2025 / Фото: Associated Press
Коллекция Versace весна-лето 2025 / © Associated Press
Коллекция Versace весна-лето 2025 / Фото: Associated Press
Коллекция Versace весна-лето 2025 / © Associated Press
Коллекция Versace весна-лето 2025 / Фото: Associated Press

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