Готика, кожа и немного неона: Дом Versace презентовал коллекцию весна-лето 2023

Донателла Версаче решила добавить в моду 2023 года немного драмы и бунтарства, поэтому в своей новой коллекции нарядила моделей в эффектные черные платья с разрезами, кожу, луки с бахромой и в образы "мертвой невесты".

Также в новом сезоне дизайнер предлагаем нам носить кожаные мотоциклетные куртки, туфли Мэри Джейн на платформе с несколькими ремешками, мини-юбки, наряды в бельевом стиле, цветные чулки и сумки-хобо. Также она представили широкие яркие джинсы с карманами, туники и наряды с корсетным верхом.

В показе взяли участие любимицы Донателлы - супермодели Эмили Ратажковски, а также сестры Хадид. Джиджи в этот раз открывала шоу, а Белла продемонстрировала фиолетовый свадебный образ.

Показ Versace коллекции весна-лето 2023 / Фото: Associated Press

Показ Versace коллекции весна-лето 2023 / Фото: Associated Press

Показ Versace коллекции весна-лето 2023 / Фото: Associated Press

Показ Versace коллекции весна-лето 2023 / Фото: Associated Press

Показ Versace коллекции весна-лето 2023 / Фото: Associated Press

Показ Versace коллекции весна-лето 2023 / Фото: Associated Press

Показ Versace коллекции весна-лето 2023 / Фото: Associated Press

Показ Versace коллекции весна-лето 2023 / Фото: Associated Press

Показ Versace коллекции весна-лето 2023 / Фото: Associated Press

Показ Versace коллекции весна-лето 2023 / Фото: Associated Press

Показ Versace коллекции весна-лето 2023 / Фото: Associated Press

Показ Versace коллекции весна-лето 2023 / Фото: Associated Press

Показ Versace коллекции весна-лето 2023 / Фото: Associated Press

Но звездой шоу и той, кому досталась честь его закрыть, стала самая гламурная звезда современности - светская львица, наследница отельного бизнеса и звезда реалити-шоу Пэрис Хилтон. 41-летняя красотка вышла на подиум в розовом платье-кольчуге на тонких бретельках, которое дополняли фата и туфли-лодочки.

Показ Versace коллекции весна-лето 2023 / Фото: Associated Press

Показ Versace коллекции весна-лето 2023 / Фото: Associated Press

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