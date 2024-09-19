Хищные принты, разрезы и яркие цвета: Roberto Cavalli представил коллекцию весна-лето 2025

Природа всегда была важной частью бренда, что он в очередной раз доказал на подиуме.

В Милане в рамках Недели моды состоялся показ коллекции весна-лето 2025 бренда Roberto Cavalli. Это было первое шоу бренда после смерти его основателя.

Наряды, представленные на подиуме, были вдохновлены Италией, были в расслабленной бежевой гамме, хотя все же было несколько нарядов ярких фиолетовых оттенков, синих и с принтом в виде морского заката.

Также неотъемлемой частью бренда являются хищные принты: крокодиловые, змеиные, тигровые. Некоторые платья также были декорированы перьями. Помимо этого на подиуме можно было увидеть вещи золотого цвета, декор с использованием веревок, пайетками и такие аксессуары, как подвески на шее в виде акул.

Коллекция Roberto Cavalli весна-лето 2025 / Фото: Associated Press

Коллекция Roberto Cavalli весна-лето 2025 / Фото: Associated Press

Коллекция Roberto Cavalli весна-лето 2025 / Фото: Associated Press

Коллекция Roberto Cavalli весна-лето 2025 / Фото: Associated Press

Коллекция Roberto Cavalli весна-лето 2025 / Фото: Associated Press

Коллекция Roberto Cavalli весна-лето 2025 / Фото: Associated Press

Коллекция Roberto Cavalli весна-лето 2025 / Фото: Associated Press

Коллекция Roberto Cavalli весна-лето 2025 / Фото: Associated Press

Коллекция Roberto Cavalli весна-лето 2025 / Фото: Associated Press

Коллекция Roberto Cavalli весна-лето 2025 / Фото: Associated Press

Коллекция Roberto Cavalli весна-лето 2025 / Фото: Associated Press

Коллекция Roberto Cavalli весна-лето 2025 / Фото: Associated Press

Коллекция Roberto Cavalli весна-лето 2025 / Фото: Associated Press

Коллекция Roberto Cavalli весна-лето 2025 / Фото: Associated Press

Коллекция Roberto Cavalli весна-лето 2025 / Фото: Associated Press

Коллекция Roberto Cavalli весна-лето 2025 / Фото: Associated Press

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