Худи, стильные брюки и большие сумки: бренд Valentino презентовал мужскую коллекцию в Париже

В Париже, в рамках Недели мужской моды, состоялся показа Модного дома Valentino. Дизайнер Пьерпаоло Пиччоли решил в коллекции осень-зима 2024-2025 переосмыслить традиционный мужской костюм.

На подиуме было представлено много различных вариантов стильных мужских штанов - с карманами, свободных и ярких, которые Пиччоли предлагает носить с длинными пальто, худи с капюшонами, а также лоферами и водолазками.

В основном в коллекции присутствуют сдержанные цвета, но также в некоторых луках Пиччоли предлагает разбавлять образы яркими оттенками. Также в коллекции представлено большое количество сумок для мужчин - широких и квадратных, в которые удобно положить и папку с документами, и ноутбук.

Коллекция получилась лаконичной, элегантной и современной, поскольку наряды из нее подойдут мужчинам разных возрастов. В коллекции ощущался современный шик.

Показ мужской коллекции Модного дома Valentino осень-зима 2024-2025 / Фото: Associated Press

Показ мужской коллекции Модного дома Valentino осень-зима 2024-2025 / Фото: Associated Press

Показ мужской коллекции Модного дома Valentino осень-зима 2024-2025 / Фото: Associated Press

Показ мужской коллекции Модного дома Valentino осень-зима 2024-2025 / Фото: Associated Press

Показ мужской коллекции Модного дома Valentino осень-зима 2024-2025 / Фото: Associated Press

Показ мужской коллекции Модного дома Valentino осень-зима 2024-2025 / Фото: Associated Press

Показ мужской коллекции Модного дома Valentino осень-зима 2024-2025 / Фото: Associated Press

Показ мужской коллекции Модного дома Valentino осень-зима 2024-2025 / Фото: Associated Press

Показ мужской коллекции Модного дома Valentino осень-зима 2024-2025 / Фото: Associated Press

Показ мужской коллекции Модного дома Valentino осень-зима 2024-2025 / Фото: Associated Press

Показ мужской коллекции Модного дома Valentino осень-зима 2024-2025 / Фото: Associated Press

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