Идеальные комбинезоны и кэтсьюты в коллекции Saint Laurent сезона весна-лето 2022

Идеальные комбинезоны и кэтсьюты в коллекции Saint Laurent сезона весна-лето 2022

Коллекция легендарного Модного дома получилась очень яркой и сексуальной.

Коллекция Saint Laurent прет-а-порте сезона весна-лето 2022 порадует тех, кто любит добавить в образ немного сексуальной провокации.

Цвет и принт

Цветовая гамма насыщенная и разнообразная. Есть черные, белые, красные цвета, фуксия, ярко-синий, серый.

Коллекция Saint Laurent прет-а-порте сезона весна-лето 2022 / East News

Несколько вариантов цветочных, клетка и плетение Глен - вот и весь набор принтов в коллекции.

Фактуры и ткани

Коллекция Saint Laurent прет-а-порте сезона весна-лето 2022 / East News

Очень много тонкого трикотажа, есть деним, шерсть, кожа и бархат.

Фасоны и силуэты

Коллекция Saint Laurent прет-а-порте сезона весна-лето 2022 / East News

Основу коллекции составляют комбинезоны и кэтсьюты. Обратите внимание, Saint Laurent пытается воскресить моду на штаны в обтяжку, больше напоминающие легинсы. Хотя широкие прямые очень длинные джинсы с высокой талией тоже представлены довольно широко.

Коллекция Saint Laurent прет-а-порте сезона весна-лето 2022 / East News

В то же время в коллекции нашлось место невероятно элегантным макси-платьям с акцентированной линией плеча и треугольным вырезом декольте.

Аксессуары и детали

Коллекция Saint Laurent прет-а-порте сезона весна-лето 2022 / East News

Заслуживает внимание подбор аксессуаров. Особенно интересно смотрятся небольшие плоские клатчи, больше напоминающие бумажники, которые предлагается носить, засунув за пояс брюк.

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