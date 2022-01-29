Идеальные комбинезоны и кэтсьюты в коллекции Saint Laurent сезона весна-лето 2022

Коллекция легендарного Модного дома получилась очень яркой и сексуальной.
Коллекция Saint Laurent прет-а-порте сезона весна-лето 2022 порадует тех, кто любит добавить в образ немного сексуальной провокации.
Цвет и принт
Цветовая гамма насыщенная и разнообразная. Есть черные, белые, красные цвета, фуксия, ярко-синий, серый.
Несколько вариантов цветочных, клетка и плетение Глен - вот и весь набор принтов в коллекции.
Фактуры и ткани
Очень много тонкого трикотажа, есть деним, шерсть, кожа и бархат.
Фасоны и силуэты
Основу коллекции составляют комбинезоны и кэтсьюты. Обратите внимание, Saint Laurent пытается воскресить моду на штаны в обтяжку, больше напоминающие легинсы. Хотя широкие прямые очень длинные джинсы с высокой талией тоже представлены довольно широко.
В то же время в коллекции нашлось место невероятно элегантным макси-платьям с акцентированной линией плеча и треугольным вырезом декольте.
Аксессуары и детали
Заслуживает внимание подбор аксессуаров. Особенно интересно смотрятся небольшие плоские клатчи, больше напоминающие бумажники, которые предлагается носить, засунув за пояс брюк.
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