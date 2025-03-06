Капюшоны, складки и оверсайз: бренд Stella McCartney представил коллекцию осень-зима 2025-2026

Британский дизайнер Стелла Маккартни провела презентацию своей новой коллекции не в Лондоне, а в столице Франции и собрала на мероприятии множество звездных гостей, среди которых была модель Кейт Мосс, актриса Камерон Диас и первая леди Франции Брижит Макрон.

Показ Stella McCartney осень-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press

Показ Stella McCartney осень-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press

Показ Stella McCartney осень-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press

Парижская коллекция получила название Laptop to Lapdance и исследовала способность современной работающей женщины плавно переключаться между ролями, справляется с ними и преуспевает в них.

Показ Stella McCartney осень-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press

Показ Stella McCartney осень-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press

Показ Stella McCartney осень-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press

На подиуме можно было увидеть двубортные блейзеры с большими подплечниками, высокие лакированные сапоги до бедра, объемные шубы шубы из искусственного меха. Также Стелла представила много вариантов нарядов с капюшонами и деловые оверсайз костюмы, которые станут отличным выбором как для офиса, так и для похода в ресторан.

Показ Stella McCartney осень-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press

Показ Stella McCartney осень-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press

Показ Stella McCartney осень-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press

Показ Stella McCartney осень-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press

Показ Stella McCartney осень-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press

Показ Stella McCartney осень-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press

Показ Stella McCartney осень-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press

Показ Stella McCartney осень-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press

Показ Stella McCartney осень-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press

Показ Stella McCartney осень-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press

Показ Stella McCartney осень-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press

Показ Stella McCartney осень-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press

Показ Stella McCartney осень-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press

Показ Stella McCartney осень-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press

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