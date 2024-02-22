Кепи с перьями, костюмы-двойки и немного романтики: Prada презентовал коллекцию осень-зима 2024-2025

Миучча Прада и Раф Симонс представили коллекцию женской одежды Prada осень-зима 2024-2025 в Милане, в рамках Недели моды. Шоу под названием Instinctive Romance получилось впечатляющим, благодаря тому, как два дизайнера объединили моду с фрагментами истории, исследованием представлений о красоте и современном мире, сформированном воспоминаниями.

Творческий дуэт играл в этот раз на контрастах, разбавляя темные шерстяные юбки и костюмы яркими аксессуарами и декором. Также мы видим на подиуме силуэты 1950-х годов, приталенные жакеты, сатиновую обувь и меховую отделку. Особенно в коллекции выделяются оригинальные кепи с перьями и совершенно новый способ носить сумки, ведь к классическим моделям марки, дизайнеры предлагают ручки-ремешки, которые позволяют носить их не на плече, а на руке.

Показ коллекции бренда Prada осень-зима 2024-2025 / Фото: Associated Press

Показ коллекции бренда Prada осень-зима 2024-2025 / Фото: Associated Press

Показ коллекции бренда Prada осень-зима 2024-2025 / Фото: Associated Press

Показ коллекции бренда Prada осень-зима 2024-2025 / Фото: Associated Press

Показ коллекции бренда Prada осень-зима 2024-2025 / Фото: Associated Press

Показ коллекции бренда Prada осень-зима 2024-2025 / Фото: Associated Press

Показ коллекции бренда Prada осень-зима 2024-2025 / Фото: Associated Press

Показ коллекции бренда Prada осень-зима 2024-2025 / Фото: Associated Press

Показ коллекции бренда Prada осень-зима 2024-2025 / Фото: Associated Press

Показ коллекции бренда Prada осень-зима 2024-2025 / Фото: Associated Press

Показ коллекции бренда Prada осень-зима 2024-2025 / Фото: Associated Press

Показ коллекции бренда Prada осень-зима 2024-2025 / Фото: Associated Press

Показ коллекции бренда Prada осень-зима 2024-2025 / Фото: Associated Press

Показ коллекции бренда Prada осень-зима 2024-2025 / Фото: Associated Press

Показ коллекции бренда Prada осень-зима 2024-2025 / Фото: Associated Press

Показ коллекции бренда Prada осень-зима 2024-2025 / Фото: Associated Press

Показ коллекции бренда Prada осень-зима 2024-2025 / Фото: Associated Press

Показ коллекции бренда Prada осень-зима 2024-2025 / Фото: Associated Press

Показ коллекции бренда Prada осень-зима 2024-2025 / Фото: Associated Press

Показ коллекции бренда Prada осень-зима 2024-2025 / Фото: Associated Press

Показ коллекции бренда Prada осень-зима 2024-2025 / Фото: Associated Press

Показ коллекции бренда Prada осень-зима 2024-2025 / Фото: Associated Press

Показ коллекции бренда Prada осень-зима 2024-2025 / Фото: Associated Press

Показ коллекции бренда Prada осень-зима 2024-2025 / Фото: Associated Press

Показ коллекции бренда Prada осень-зима 2024-2025 / Фото: Associated Press

Показ коллекции бренда Prada осень-зима 2024-2025 / Фото: Associated Press

Показ коллекции бренда Prada осень-зима 2024-2025 / Фото: Associated Press

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