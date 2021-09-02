Кэтсьют - самая модная модель комбинезона в сезоне осень-зима 2021-2022

Что такое кэтсьют и как его нужно носить в этом сезоне показывают ведущие модные бренды.
Кэтсьют(сatsuit) вошел в моду сравнительно недавно, но уже в этом сезоне ведущие мировые дизайнеры показали несколько интересных разновидностей этого комбинезона. Кэтсьют - это комбинезон больше напоминающий гимнастическое трико или форму для занятий йогой. Он плотно облегает тело и иногда имеет капюшон.
Кэтсьюты с капюшонами и эффектными принтами предлагает знаменитый бренд Kenzo.
Носить кэтсьют можно как самостоятельную вещь, так и под жакет, блейзер, куртку или кардиган.
Модный дом Dolce & Gabbana показал серию кэтсьютов из тонкого полупрозрачного трикотажа.
Пожалуй, одни из самых эффектных Кэтсьютов были представлены в коллекции Prada.
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