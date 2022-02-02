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Кэтсьюты и топы с фигурными вырезами в коллекции Stella McCartney сезона весна-лето 2022

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Коллекция Stella McCartney прет-а-порте сезона весна-лето 2022 / © East News
Коллекция Stella McCartney прет-а-порте сезона весна-лето 2022 / © East News
Коллекция Stella McCartney прет-а-порте сезона весна-лето 2022 / © East News
Коллекция Stella McCartney прет-а-порте сезона весна-лето 2022 / © East News
Коллекция Stella McCartney прет-а-порте сезона весна-лето 2022 / © East News
Коллекция Stella McCartney прет-а-порте сезона весна-лето 2022 / © East News
Коллекция Stella McCartney прет-а-порте сезона весна-лето 2022 / © East News
Коллекция Stella McCartney прет-а-порте сезона весна-лето 2022 / © East News
Коллекция Stella McCartney прет-а-порте сезона весна-лето 2022 / © East News
Коллекция Stella McCartney прет-а-порте сезона весна-лето 2022 / © East News
Коллекция Stella McCartney прет-а-порте сезона весна-лето 2022 / © East News
Коллекция Stella McCartney прет-а-порте сезона весна-лето 2022 / © East News
Коллекция Stella McCartney прет-а-порте сезона весна-лето 2022 / © East News
Коллекция Stella McCartney прет-а-порте сезона весна-лето 2022 / © East News
Коллекция Stella McCartney прет-а-порте сезона весна-лето 2022 / © East News
Коллекция Stella McCartney прет-а-порте сезона весна-лето 2022 / © East News
Коллекция Stella McCartney прет-а-порте сезона весна-лето 2022 / © East News
Коллекция Stella McCartney прет-а-порте сезона весна-лето 2022 / © East News
Коллекция Stella McCartney прет-а-порте сезона весна-лето 2022 / © East News
Коллекция Stella McCartney прет-а-порте сезона весна-лето 2022 / © East News
Коллекция Stella McCartney прет-а-порте сезона весна-лето 2022 / © East News
Коллекция Stella McCartney прет-а-порте сезона весна-лето 2022 / © East News
Коллекция Stella McCartney прет-а-порте сезона весна-лето 2022 / © East News
Коллекция Stella McCartney прет-а-порте сезона весна-лето 2022 / © East News
Коллекция Stella McCartney прет-а-порте сезона весна-лето 2022 / © East News
Коллекция Stella McCartney прет-а-порте сезона весна-лето 2022 / © East News
Коллекция Stella McCartney прет-а-порте сезона весна-лето 2022 / © East News
Коллекция Stella McCartney прет-а-порте сезона весна-лето 2022 / © East News
Коллекция Stella McCartney прет-а-порте сезона весна-лето 2022 / © East News
Коллекция Stella McCartney прет-а-порте сезона весна-лето 2022 / © East News
Коллекция Stella McCartney прет-а-порте сезона весна-лето 2022 / © East News
Коллекция Stella McCartney прет-а-порте сезона весна-лето 2022 / © East News
Коллекция Stella McCartney прет-а-порте сезона весна-лето 2022 / © East News
Коллекция Stella McCartney прет-а-порте сезона весна-лето 2022 / © East News
Коллекция Stella McCartney прет-а-порте сезона весна-лето 2022 / © East News

Коллекция получилась очень оптимистичной.

Коллекция Stella McCartney прет-а-порте сезона весна-лето 2022 порадует поклонников дизайнера. 

Цвет и принт

Коллекция Stella McCartney прет-а-порте сезона весна-лето 2022 / © East News
Коллекция Stella McCartney прет-а-порте сезона весна-лето 2022 / East News

Цветовая гамма очень эффектная, пастельная, преобладают голубые, мятные, персиковые, зеленые цвета, есть черный, белый и красный. 

Коллекция Stella McCartney прет-а-порте сезона весна-лето 2022 / © East News
Коллекция Stella McCartney прет-а-порте сезона весна-лето 2022 / East News

Очень интересные принты. Стоит обратить внимание на психоделический принт и графический принт с изображением грибов.  

Фактуры и ткани

Коллекция Stella McCartney прет-а-порте сезона весна-лето 2022 / © East News
Коллекция Stella McCartney прет-а-порте сезона весна-лето 2022 / East News

Наряду с натуральным хлопком очень много тканей с блестками и тонкого трикотажа. 

Фасоны и силуэты

Коллекция Stella McCartney прет-а-порте сезона весна-лето 2022 / © East News
Коллекция Stella McCartney прет-а-порте сезона весна-лето 2022 / East News

Благодаря использованию поясов с длинными концами и бахромы в отделке, силуэты очень динамичные. Также в коллекции много широких брюк с низкой талией, топов с фигурными вырезами и кэтсьютов. 

Аксессуары и детали

Коллекция Stella McCartney прет-а-порте сезона весна-лето 2022 / © East News
Коллекция Stella McCartney прет-а-порте сезона весна-лето 2022 / East News

 Очень эффектно смотрятся сумки с декором из фирменной крупной цепи по периметру. 

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