Кэтсьюты и топы с фигурными вырезами в коллекции Stella McCartney сезона весна-лето 2022

Коллекция получилась очень оптимистичной.
Коллекция Stella McCartney прет-а-порте сезона весна-лето 2022 порадует поклонников дизайнера.
Цвет и принт
Цветовая гамма очень эффектная, пастельная, преобладают голубые, мятные, персиковые, зеленые цвета, есть черный, белый и красный.
Очень интересные принты. Стоит обратить внимание на психоделический принт и графический принт с изображением грибов.
Фактуры и ткани
Наряду с натуральным хлопком очень много тканей с блестками и тонкого трикотажа.
Фасоны и силуэты
Благодаря использованию поясов с длинными концами и бахромы в отделке, силуэты очень динамичные. Также в коллекции много широких брюк с низкой талией, топов с фигурными вырезами и кэтсьютов.
Аксессуары и детали
Очень эффектно смотрятся сумки с декором из фирменной крупной цепи по периметру.
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