Кислотные цвета, принты и оверсайз: бренд Off-White представил коллекцию осень-зима 2024-2025

В Париже в рамках Недели моды состоялся показ коллекции осень-зима 2024-2025 бренда Off-White. Шоу стало торжественным возвращением бренда на Неделю моды в Париже, а показ получил название Black by Popular Demand.

Бренд, возглавляемый теперь креативным директором Ибрагимом Камарой, презентовал яркую коллекцию, в которой представлено 59 совершенно разных и креативных луков.

В коллекции Камара предлагает различные худи, штаны с карманами, красные и кислотные оттенки, укороченные куртки и пуховики. Также и этот бренд говорит, что в новом сезоне в тренде будет меховая отделка на верхней одежде. Среди принтов, которые используются можно заметить звезды и бабочки, а также обновленный логотип бренда.

Показ коллекции осень-зима 2024-2025 бренда Off-White / Фото: Associated Press

Показ коллекции осень-зима 2024-2025 бренда Off-White / Фото: Associated Press

Показ коллекции осень-зима 2024-2025 бренда Off-White / Фото: Associated Press

Показ коллекции осень-зима 2024-2025 бренда Off-White / Фото: Associated Press

Показ коллекции осень-зима 2024-2025 бренда Off-White / Фото: Associated Press

Показ коллекции осень-зима 2024-2025 бренда Off-White / Фото: Associated Press

Показ коллекции осень-зима 2024-2025 бренда Off-White / Фото: Associated Press

Показ коллекции осень-зима 2024-2025 бренда Off-White / Фото: Associated Press

Показ коллекции осень-зима 2024-2025 бренда Off-White / Фото: Associated Press

Показ коллекции осень-зима 2024-2025 бренда Off-White / Фото: Associated Press

Показ коллекции осень-зима 2024-2025 бренда Off-White / Фото: Associated Press

Показ коллекции осень-зима 2024-2025 бренда Off-White / Фото: Associated Press

Показ коллекции осень-зима 2024-2025 бренда Off-White / Фото: Associated Press

Показ коллекции осень-зима 2024-2025 бренда Off-White / Фото: Associated Press

Показ коллекции осень-зима 2024-2025 бренда Off-White / Фото: Associated Press

Показ коллекции осень-зима 2024-2025 бренда Off-White / Фото: Associated Press

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