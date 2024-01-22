Клетка, кожаные куртки и кардиганы: бренд Hermès презентовал мужскую коллекцию в Париже
В Париже, в рамках Недели мужской моды, состоялся показа Модного дома Hermès.
Фэшн-шоу отличалось многими интересными модными решениями, поскольку на подиуме можно заметить такие элегантные детали и аккуратные аксессуары, как воротники на молнии и шарфы-трубы, клетчатые узоры "Принц Уэльский" и "Аргайл".
Среди вещей, которые однозначно будут пользоваться популярностью в 2024 году были куртки из высококачественной кожи, пальто и плащи. Также на подиуме можно заметить разнообразие кардиганов и свитеров в яркий принт, сделанных из шерсти.
Вещи из этой коллекции Hermès выглядели современно, модно и практично. Не обошлось и без сумок марки, ведь - это одни из самых популярных у них позиций. Некоторые мужчины несли в руках на подиуме различные модели в сдержанных оттенках.