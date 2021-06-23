Элегантная коллекция Giorgio Armani сезона осень-зима 2021-2022

Коллекция знаменитого бренда Giorgio Armani получилась сдержанной и очень женственной.
Коллекция Giorgio Armani прет-а-порте сезона осень-зима 2021-2022 понравится тем, кто любит нескучную классику.
Цвет и принт
Главное сочетание коллекции - черный и цвет морской волны. Но есть и фиолетовые и сиреневые детали, светло-серые, голубые и синие.
Принтов немного, но они довольно изящны, среди них можно выделить цветочный и принт с извилистыми линиями.
Фактуры и ткани
Очень много бархата, который красиво сочетается с шелком и атласом. Также есть полупрозрачные и стеганые ткани.
Фасоны и силуэты
Силуэты свободные и текучие. Отлично смотрятся широкие, сужающиеся книзу брюки с жакетами интересного кроя. Много одежды с рюшами из гофрированной ткани.
Аксессуары и детали
Очень разнообразная и интересная обувь и сумки на одной ручке.
В коллекции представлено много необычных украшений, которые прекрасно дополняют образы.
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