Элегантная коллекция Giorgio Armani сезона осень-зима 2021-2022

Коллекция знаменитого бренда Giorgio Armani получилась сдержанной и очень женственной.

Коллекция Giorgio Armani прет-а-порте сезона осень-зима 2021-2022 понравится тем, кто любит нескучную классику.

Цвет и принт

коллекция Giorgio Armani прет-а-порте сезона осень-зима 2021-2022 / East News

Главное сочетание коллекции - черный и цвет морской волны. Но есть и фиолетовые и сиреневые детали, светло-серые, голубые и синие.

коллекция Giorgio Armani прет-а-порте сезона осень-зима 2021-2022 / East News

Принтов немного, но они довольно изящны, среди них можно выделить цветочный и принт с извилистыми линиями.

Фактуры и ткани

коллекция Giorgio Armani прет-а-порте сезона осень-зима 2021-2022 / East News

Очень много бархата, который красиво сочетается с шелком и атласом. Также есть полупрозрачные и стеганые ткани.

Фасоны и силуэты

коллекция Giorgio Armani прет-а-порте сезона осень-зима 2021-2022 / East News

Силуэты свободные и текучие. Отлично смотрятся широкие, сужающиеся книзу брюки с жакетами интересного кроя. Много одежды с рюшами из гофрированной ткани.

Аксессуары и детали

коллекция Giorgio Armani прет-а-порте сезона осень-зима 2021-2022 / East News

Очень разнообразная и интересная обувь и сумки на одной ручке.

коллекция Giorgio Armani прет-а-порте сезона осень-зима 2021-2022 / East News

В коллекции представлено много необычных украшений, которые прекрасно дополняют образы.

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