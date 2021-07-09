Яркая и теплая коллекция Prada​​​​​​​ сезона осень-зима 2021-2022

Зима будет яркой, по версии знаменитого бренда Prada

Коллекция Prada прет-а-порте сезона осень-зима 2021-2022 сшита в лучших традициях бренди и наверняка порадует его преданных поклонников.

Цвет и принты

Коллекция Prada​​​​​​​ прет-а-порте сезона осень-зима 2021-2022 / East News

Цветовая гамма очень разнообразна. Есть сдержанные по цвету образы, есть наряды с яркими акцентами. Ансамбли в ярких тонах тоже встречаются.

Коллекция Prada​​​​​​​ прет-а-порте сезона осень-зима 2021-2022 / East News

Но главная фишка коллекции - это принты. Принты очень интересные, графичные и геометрические. Есть несколько принтов в стиле ар-деко.

Фактуры и ткани

Коллекция Prada​​​​​​​ прет-а-порте сезона осень-зима 2021-2022 / East News

Поскольку бренд отказался от натурального меха, в коллекции присутствует только искусственный, но представлен он очень широко. Также есть тонкий и более плотный трикотаж и ткани, полностью покрытые пайетками, из которых сшиты пальто, что, согласитесь, довольно необычно.

Фасоны и силуэты

Коллекция Prada​​​​​​​ прет-а-порте сезона осень-зима 2021-2022 / East News

Большинство образов многослойные, например, под классическим костюмом с рубашкой может быть надет трикотажный комбинезон с принтом.

Коллекция Prada​​​​​​​ прет-а-порте сезона осень-зима 2021-2022 / East News

Очень хороши пальто с объемными плечами, полушубки и бомберы оверсайз. Юбки ниже колен с запахом и на двух рядах крупных металлических пуговиц спереди выглядят очень интересно.

Коллекция Prada​​​​​​​ прет-а-порте сезона осень-зима 2021-2022 / East News

Также очень хороши двубортные пальто с декоративными пуговицами.

Аксессуары и детали

Коллекция Prada​​​​​​​ прет-а-порте сезона осень-зима 2021-2022 / East News

Обратите внимание на сапоги-чулки с квадратным носком и принтом. Они прекрасно дополняют строгие пальто и юбки.

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