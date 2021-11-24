Короткие юбки и кружевные лифчики в коллекции Dolce & Gabbana сезона весна-лето 2022

Короткие юбки и кружевные лифчики в коллекции Dolce & Gabbana сезона весна-лето 2022

Коллекция получилась очень сексуальной.

Коллекция Dolce & Gabbana прет-а-порте сезона весна-лето 2022 порадует любителей агрессивной сексуальности в одежде.

Цвет и принты

Коллекция Dolce & Gabbana прет-а-порте сезона весна-лето 2022 / East News

В коллекции много черного, золота, серебра.

Коллекция Dolce & Gabbana прет-а-порте сезона весна-лето 2022 / East News

Есть цветочные принты, традиционные для бренда хищные принты и даже камуфляжный принт.

Фактуры и ткани

Коллекция Dolce & Gabbana прет-а-порте сезона весна-лето 2022 / East News

Главная ткань коллекции - черное кружево. Также используется шифон, парча, деним, кожа, металлизированные ткани.

Коллекция Dolce & Gabbana прет-а-порте сезона весна-лето 2022 / East News

Очень много обильного декора: стразы, крупные цветные камни, золотое шитье, серебряная и золотая бахрома, пайетки.

Фасоны и силуэты

Коллекция Dolce & Gabbana прет-а-порте сезона весна-лето 2022 / East News

Глубокие вырезы, в которых видны кружевные лифчики, бра вместо блузы или топа, очень короткие юбки, брюки, из-под которых виднеется брендированная резинка от трусов, - словом, все, что максимально подчеркнет вашу сексуальность, представлено в коллекции очень широко и ярко.

Аксессуары и детали

Коллекция Dolce & Gabbana прет-а-порте сезона весна-лето 2022 / East News

Обратите внимание на украшенные цветными камнями высокие сапоги с довольно широким жестким голенищем. Они выглядят очень эффектно.

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