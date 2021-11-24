Короткие юбки и кружевные лифчики в коллекции Dolce & Gabbana сезона весна-лето 2022

Коллекция получилась очень сексуальной.
Коллекция Dolce & Gabbana прет-а-порте сезона весна-лето 2022 порадует любителей агрессивной сексуальности в одежде.
Цвет и принты
В коллекции много черного, золота, серебра.
Есть цветочные принты, традиционные для бренда хищные принты и даже камуфляжный принт.
Фактуры и ткани
Главная ткань коллекции - черное кружево. Также используется шифон, парча, деним, кожа, металлизированные ткани.
Очень много обильного декора: стразы, крупные цветные камни, золотое шитье, серебряная и золотая бахрома, пайетки.
Фасоны и силуэты
Глубокие вырезы, в которых видны кружевные лифчики, бра вместо блузы или топа, очень короткие юбки, брюки, из-под которых виднеется брендированная резинка от трусов, - словом, все, что максимально подчеркнет вашу сексуальность, представлено в коллекции очень широко и ярко.
Аксессуары и детали
Обратите внимание на украшенные цветными камнями высокие сапоги с довольно широким жестким голенищем. Они выглядят очень эффектно.
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