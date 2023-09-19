Корсеты, цветные колготки и прозрачные ткани: Christian Siriano представил коллекцию весна-лето 2024
Дизайнер Кристиан Сириано презентовал новую коллекцию в Нью-Йорке.
Модное шоу состоялось в рамках Недели моды, а посетило шоу много звездных клиентов и друзей дизайнера. Во время создания коллекции Сириано вдохновлялся балетом, которому он учился в детстве, поэтому наряды представленные на подиуме были немного фэнтезийными, романтичными, включали много фатина и прозрачных деталей.
Многие платья были с пышными юбками, корсетами, с цветочным декором. Сирано также представил цветные колготки, много черного цвета и пудровых оттенков.