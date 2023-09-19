Корсеты, цветные колготки и прозрачные ткани: Christian Siriano представил коллекцию весна-лето 2024

Модное шоу состоялось в рамках Недели моды, а посетило шоу много звездных клиентов и друзей дизайнера. Во время создания коллекции Сириано вдохновлялся балетом, которому он учился в детстве, поэтому наряды представленные на подиуме были немного фэнтезийными, романтичными, включали много фатина и прозрачных деталей.

Многие платья были с пышными юбками, корсетами, с цветочным декором. Сирано также представил цветные колготки, много черного цвета и пудровых оттенков.

Показ коллекции весна-лето 2024 бренда Christian Siriano / Фото: Associated Press

Показ коллекции весна-лето 2024 бренда Christian Siriano / Фото: Associated Press

Показ коллекции весна-лето 2024 бренда Christian Siriano / Фото: Associated Press

Показ коллекции весна-лето 2024 бренда Christian Siriano / Фото: Associated Press

Показ коллекции весна-лето 2024 бренда Christian Siriano / Фото: Associated Press

Показ коллекции весна-лето 2024 бренда Christian Siriano / Фото: Associated Press

Показ коллекции весна-лето 2024 бренда Christian Siriano / Фото: Associated Press

Показ коллекции весна-лето 2024 бренда Christian Siriano / Фото: Associated Press

Показ коллекции весна-лето 2024 бренда Christian Siriano / Фото: Associated Press

Показ коллекции весна-лето 2024 бренда Christian Siriano / Фото: Associated Press

Показ коллекции весна-лето 2024 бренда Christian Siriano / Фото: Associated Press

Показ коллекции весна-лето 2024 бренда Christian Siriano / Фото: Associated Press

Показ коллекции весна-лето 2024 бренда Christian Siriano / Фото: Associated Press

Показ коллекции весна-лето 2024 бренда Christian Siriano / Фото: Associated Press

Показ коллекции весна-лето 2024 бренда Christian Siriano / Фото: Associated Press

Показ коллекции весна-лето 2024 бренда Christian Siriano / Фото: Associated Press

Показ коллекции весна-лето 2024 бренда Christian Siriano / Фото: Associated Press

Показ коллекции весна-лето 2024 бренда Christian Siriano / Фото: Associated Press

Показ коллекции весна-лето 2024 бренда Christian Siriano / Фото: Associated Press

Показ коллекции весна-лето 2024 бренда Christian Siriano / Фото: Associated Press

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