Корсеты, платформы и драпировка: бренд Vivienne Westwood представил коллекцию осень-зима 2023-2014

В этой коллекции мы увидели много отсылок к легендарной бунтарке.

В Париже в рамках Недели моды британский Дом Vivienne Westwood презентовал публике новую бунтарскую коллекцию прет-а-порте. Этот показ стал первым после смерти основательницы бренда - легендарной Вивьен Вествуд.

В новой коллекции креативный директор бренда Андреас Кронталера, который также являлся мужем Вествуд, отдал дань уважения своей покойной супруге. Коллекция была наполнена вещами, придуманными Вивьен, но интерпретирована в современность. Поэтому на подиуме мы видим много клетчатых нарядов, драпировку, фирменный серый оттенок бренда, рюши и много панка. Также не обошлось без корсетов и напоминания о культовом свадебном платье, которое носила Кэрри Брэдшоу.

Показ коллекции Vivienne Westwood осень-зима 2023-2014 / Фото: Associated Press

Показ коллекции Vivienne Westwood осень-зима 2023-2014 / Фото: Associated Press

Показ коллекции Vivienne Westwood осень-зима 2023-2014 / Фото: Associated Press

Показ коллекции Vivienne Westwood осень-зима 2023-2014 / Фото: Associated Press

Показ коллекции Vivienne Westwood осень-зима 2023-2014 / Фото: Associated Press

Показ коллекции Vivienne Westwood осень-зима 2023-2014 / Фото: Associated Press

Показ коллекции Vivienne Westwood осень-зима 2023-2014 / Фото: Associated Press

Показ коллекции Vivienne Westwood осень-зима 2023-2014 / Фото: Associated Press

Показ коллекции Vivienne Westwood осень-зима 2023-2014 / Фото: Associated Press

Показ коллекции Vivienne Westwood осень-зима 2023-2014 / Фото: Associated Press

Показ коллекции Vivienne Westwood осень-зима 2023-2014 / Фото: Associated Press

Показ коллекции Vivienne Westwood осень-зима 2023-2014 / Фото: Associated Press

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