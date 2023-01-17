Корсеты, шелковые детали и классические силуэты: Dolce & Gabbana показали новую мужскую коллекцию в Милане
Бренд презентовал коллекцию осень-зима 2023-24.
В этой коллекции модельеры Доменико Дольче и Стефано Габбана решили немного удивить, ведь назвали ее Essence ("Сущность") и вложили в нее много смыслов и самоанализа. Вероятно, поэтому на подиуме мы увидели в основном черные и белые оттенки.
Вещи в этой коллекции бренда были очень лаконичными, но по-своему роскошными. Шика нарядам добавляли классические силуэты, шелк, атлас, а также перчатки и строгие пальто.
Но, тем не менее, все же не обошлось без сексуальности и гламура, ведь также модельеры представили вещи с бахромой, расшитые камнями детали, корсеты, куртки и пальто с мехом и костюмы, пиджаки которых, честно говоря, напомнили силуэт знаменитых "барных" жакетов от Dior.