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Космические мотивы, панк и яркие оттенки: бренд Off-White представил коллекцию осень-зима 2023-2024

Автор
Юлия КаранковскаяЮлия Каранковская
Дата публикации
Просмотры
213
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Космические мотивы, панк и яркие оттенки: бренд Off-White представил коллекцию осень-зима 2023-2024

Показ коллекции Off-White прет-а-порте осень-зима 2023-2024 / Фото: Associated Press

Коллекция была неожиданно яркой и довольно оригинальной.

В 2021 году от рака умер основатель бренда Off-White Вирджил Абло, поэтому на место креативного директора был назначен талантливый Ибрагим Камара, успевший уже зарекомендовать себя в мире моды. 

Новую коллекцию прет-а-порте осень-зима 2023-2024 дизайнер посвятил космосу и назвал Lunar Delivery.

На подиуме, который был превращен в Марс, Камара представил множество вариантов верхней одежды, созданной на любой вкус: плащи, куртки, ветровки, пальто и даже шубы. Многие вещи украшены стильными заклепками и ремнями в панк-стиле, также прослеживается богатая гамма бежевых и охровых оттенков напоминающих об Африке, но в коллекции присутствуют еще и голубой, красный, черный и даже желтый цвета и несколько вариантов абстрактных принтов. А вот фасоны нарядов все же хорошо знакомы почитателям бренда.

Показ коллекции Off-White прет-а-порте осень-зима 2023-2024 / © Associated Press
Показ коллекции Off-White прет-а-порте осень-зима 2023-2024 / Фото: Associated Press
Показ коллекции Off-White прет-а-порте осень-зима 2023-2024 / © Associated Press
Показ коллекции Off-White прет-а-порте осень-зима 2023-2024 / Фото: Associated Press
Показ коллекции Off-White прет-а-порте осень-зима 2023-2024 / © Associated Press
Показ коллекции Off-White прет-а-порте осень-зима 2023-2024 / Фото: Associated Press
Показ коллекции Off-White прет-а-порте осень-зима 2023-2024 / © Associated Press
Показ коллекции Off-White прет-а-порте осень-зима 2023-2024 / Фото: Associated Press
Показ коллекции Off-White прет-а-порте осень-зима 2023-2024 / © Associated Press
Показ коллекции Off-White прет-а-порте осень-зима 2023-2024 / Фото: Associated Press
Показ коллекции Off-White прет-а-порте осень-зима 2023-2024 / © Associated Press
Показ коллекции Off-White прет-а-порте осень-зима 2023-2024 / Фото: Associated Press
Показ коллекции Off-White прет-а-порте осень-зима 2023-2024 / © Associated Press
Показ коллекции Off-White прет-а-порте осень-зима 2023-2024 / Фото: Associated Press
Показ коллекции Off-White прет-а-порте осень-зима 2023-2024 / © Associated Press
Показ коллекции Off-White прет-а-порте осень-зима 2023-2024 / Фото: Associated Press
Показ коллекции Off-White прет-а-порте осень-зима 2023-2024 / © Associated Press
Показ коллекции Off-White прет-а-порте осень-зима 2023-2024 / Фото: Associated Press
Показ коллекции Off-White прет-а-порте осень-зима 2023-2024 / © Associated Press
Показ коллекции Off-White прет-а-порте осень-зима 2023-2024 / Фото: Associated Press
Показ коллекции Off-White прет-а-порте осень-зима 2023-2024 / © Associated Press
Показ коллекции Off-White прет-а-порте осень-зима 2023-2024 / Фото: Associated Press
Показ коллекции Off-White прет-а-порте осень-зима 2023-2024 / © Associated Press
Показ коллекции Off-White прет-а-порте осень-зима 2023-2024 / Фото: Associated Press
Показ коллекции Off-White прет-а-порте осень-зима 2023-2024 / © Associated Press
Показ коллекции Off-White прет-а-порте осень-зима 2023-2024 / Фото: Associated Press
Показ коллекции Off-White прет-а-порте осень-зима 2023-2024 / © Associated Press
Показ коллекции Off-White прет-а-порте осень-зима 2023-2024 / Фото: Associated Press
Показ коллекции Off-White прет-а-порте осень-зима 2023-2024 / © Associated Press
Показ коллекции Off-White прет-а-порте осень-зима 2023-2024 / Фото: Associated Press
Показ коллекции Off-White прет-а-порте осень-зима 2023-2024 / © Associated Press
Показ коллекции Off-White прет-а-порте осень-зима 2023-2024 / Фото: Associated Press

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Дата публикации
Просмотры
213
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