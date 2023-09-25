Костюмы, много бахромы и текстурная кожа: Модный дом Tom Ford презентовал коллекцию весна-лето 2024

В Милане в рамках Недели моды состоялся показ коллекции прет-а-порте весна-лето 2024 Модного дома Tom Ford. За 18 лет существования бренда в этом году коллекция была создана впервые без самого Тома Форда - в этом году он ушел с поста креативного директора одноименного Модного дома, созданного им же самим и продал его компании The Estee Lauder.

Новым креативным директором бренда стал Питер Хокингс, который сотрудничал с Фордом на протяжении более 25 лет, еще со времен Gucci. Поэтому этот показ стал одним из самых ожидаемых в Милане.

Хокингс в результате представил стильную коллекцию очень в стиле бренда, поскольку на подиуме были представлены новые интерпретации легендарного бархатного костюма созданного Фордом в 90-х, мини-шорты, трусы, трикотажные платья, бахрома, шелковые рубашки, текстурная кожа и массивные золотые украшения.

Показ коллекции весна-лето 2024 Модного дома Tom Ford / Фото: Associated Press

Показ коллекции весна-лето 2024 Модного дома Tom Ford / Фото: Associated Press

Показ коллекции весна-лето 2024 Модного дома Tom Ford / Фото: Associated Press

Показ коллекции весна-лето 2024 Модного дома Tom Ford / Фото: Associated Press

Показ коллекции весна-лето 2024 Модного дома Tom Ford / Фото: Associated Press

Показ коллекции весна-лето 2024 Модного дома Tom Ford / Фото: Associated Press

Показ коллекции весна-лето 2024 Модного дома Tom Ford / Фото: Associated Press

Показ коллекции весна-лето 2024 Модного дома Tom Ford / Фото: Associated Press

Читайте также: