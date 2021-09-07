Косынка на голове - самый стильный аксессуар сезона осень-зима 2021-2022

Те, кто терпеть не может шапки, в этом сезоне могут смело их не носить.

Вместо шапок в сезоне осень-зима 2021-2022 дизайнеры предлагают носить на голове косынки. Конечно, чтобы выглядеть так же роскошно, как королева Елизавета II, вам придется не только разнообразить свою коллекцию аксессуаров стильными шелковыми платками, но и научиться их элегантно повязывать.

Коллекция Dior прет-а-порте сезона осень-зима 2021-2022 / East News

Классический вариант - завязать платок узлом на затылке, оставив шею открытой, как это было сделано в показе Vesacе.

Коллекция Versace прет-а-порте сезона осень-зима 2021-2022 / East News

Более практичный и не менее эффектный способ - обернуть края платка вокруг шеи перекрестно и завязать сзади.

Коллекция Max Mara прет-а-порте сезона осень-зима 2021-2022 / East News

Самый смелый вариант - завязать платок под подбородком.

Коллекция Max Mara прет-а-порте сезона осень-зима 2021-2022 / East News

Если же вы не готовы сделать выбор между платком и кепкой или платком и шляпой - смело надевайте оба аксессуара. Будет тепло и стильно.

Коллекция Philosophy Alberta Ferretti прет-а-порте сезона осень-зима 2021-2022 / East News

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