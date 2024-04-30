Ковбойская стилистика, нейтральные цвета и блеск: бренд Ralph Lauren презентовал коллекцию Fall/Holiday 2024

В этот раз на подиуме дизайнер и его команда презентовали наряды на сезон Fall/Holiday 2024.

Модное шоу бренда было минималистичным и вдохновленным первым показом женской коллекции бренда в 1972 году, на котором он демонстрировал свои товары редакторам и друзьям в своем собственном офисе. В коллекции представлена ​​серия нарядов в спокойных нейтральных тонах - коричневых, серых, черных и металлических. Такая мягкая палитра подойдет как для повседневной носки, так и для праздничной, поскольку дизайнер предлагает также варианты вещей с пайетками и стразами.

Конечно же, не обошлось и без ковбойской тематики, которая характерна бренду. Отсылку к стилистике Cowboy core можно увидеть в пряжках, шляпах, бахроме и материалах.

Показ Ralph Lauren Fall/Holiday 2024 / Фото: Associated Press

Показ Ralph Lauren Fall/Holiday 2024 / Фото: Associated Press

Показ Ralph Lauren Fall/Holiday 2024 / Фото: Associated Press

Показ Ralph Lauren Fall/Holiday 2024 / Фото: Associated Press

Показ Ralph Lauren Fall/Holiday 2024 / Фото: Associated Press

Показ Ralph Lauren Fall/Holiday 2024 / Фото: Associated Press

Показ Ralph Lauren Fall/Holiday 2024 / Фото: Associated Press

Показ Ralph Lauren Fall/Holiday 2024 / Фото: Associated Press

Показ Ralph Lauren Fall/Holiday 2024 / Фото: Associated Press

В конце показа 84-летний Лорен вышел к гостям мероприятия.

Ральф Лорен / Фото: Associated Press

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