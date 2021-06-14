Кожа и кружево в коллекции Ermanno Scervino сезона осень-зима 2021-2022

Коллекция знаменитого бренда Ermanno Scervino была показана в роскошном барочном интерьере.

Коллекция Ermanno Scervino прет-а-порте сезона осень-зима 2021-2022 выглядит действительно шикарно. Все наряды сшиты из очень дорогих материалов, эффектно подобрана цветовая гамма и игра фактур.

Цвет и принты

Коллекция Ermanno Scervino прет-а-порте сезона осень-зима 2021-2022 / East News

Очень много молочно-белых образов, золотисто-коричневых и верблюжьих. Есть линия черных нарядов и несколько вещей цвета фуксии, которые смотрятся особенно эффектно.

Коллекция Ermanno Scervino прет-а-порте сезона осень-зима 2021-2022 / East News

Принтов нет, но есть скандинавские узоры на трикотаже, довольно традиционные для зимних коллекций.

Фактуры и ткани

Коллекция Ermanno Scervino прет-а-порте сезона осень-зима 2021-2022 / East News

Кружево, которого использовано очень много, сочетается с кожей - вторым по значению материалом в коллекции. Также есть трикотаж и кашемир. Есть мех, толстый трикотаж, расшитые пайетками ткани и тонкий шифон.

Фасоны и силуэты

Коллекция Ermanno Scervino прет-а-порте сезона осень-зима 2021-2022 / East News

Фасоны очень женственные. Шикарно смотрятся кружевные платья по фигуре, слегка расклешенные брюки с разрезом внизу, уютные кардиганы, кожаные платья и парки.

Аксессуары и детали

Коллекция Ermanno Scervino прет-а-порте сезона осень-зима 2021-2022 / East News

Стоит обратить внимание прежде всего на обувь. Дизайнерам удалось создать интересный микс - высокий сапог-чулок, стилизованный под ковбойский.

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