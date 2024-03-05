Кожа, простота и тихая роскошь: Hermès презентовал коллекцию осень-зима 2024-2025

На Неделе моды в Париже бренд Hermès, который в первую очередь славится своими эксклюзивными сумками, презентовал также коллекцию прет-а-порте осень-зима 2024-2025. В новом сезоне Hermès предлагает лаконичную, элегантную, носибельную и без сомнений комфортную одежду без лишних деталей и декора.

На подиуме было представлено много вариантов нарядов из кожи и трикотажа. Цветовая гамма использована действительно осенняя: коричневые, пастельные, черные, оливковые цвета. Но не обошел бренд и трендовый винный оттенок, который фигурирует и у многих других марок. Также в коллекции можно увидеть много вариантов сумок и вісоких сапог жокейском стиле.

Показ коллекции осень-зима 2024-2025 бренда Hermès / Фото: Associated Press

Показ коллекции осень-зима 2024-2025 бренда Hermès / Фото: Associated Press

Показ коллекции осень-зима 2024-2025 бренда Hermès / Фото: Associated Press

Показ коллекции осень-зима 2024-2025 бренда Hermès / Фото: Associated Press

Показ коллекции осень-зима 2024-2025 бренда Hermès / Фото: Associated Press

Показ коллекции осень-зима 2024-2025 бренда Hermès / Фото: Associated Press

Показ коллекции осень-зима 2024-2025 бренда Hermès / Фото: Associated Press

Показ коллекции осень-зима 2024-2025 бренда Hermès / Фото: Associated Press

Показ коллекции осень-зима 2024-2025 бренда Hermès / Фото: Associated Press

Показ коллекции осень-зима 2024-2025 бренда Hermès / Фото: Associated Press

Показ коллекции осень-зима 2024-2025 бренда Hermès / Фото: Associated Press

Показ коллекции осень-зима 2024-2025 бренда Hermès / Фото: Associated Press

Показ коллекции осень-зима 2024-2025 бренда Hermès / Фото: Associated Press

Показ коллекции осень-зима 2024-2025 бренда Hermès / Фото: Associated Press

Показ коллекции осень-зима 2024-2025 бренда Hermès / Фото: Associated Press

Показ коллекции осень-зима 2024-2025 бренда Hermès / Фото: Associated Press

Показ коллекции осень-зима 2024-2025 бренда Hermès / Фото: Associated Press

Показ коллекции осень-зима 2024-2025 бренда Hermès / Фото: Associated Press

Показ коллекции осень-зима 2024-2025 бренда Hermès / Фото: Associated Press

Показ коллекции осень-зима 2024-2025 бренда Hermès / Фото: Associated Press

Показ коллекции осень-зима 2024-2025 бренда Hermès / Фото: Associated Press

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