Кожаные носки и накладные карманы в коллекции Hermes сезона весна-лето 2022

Кожаные носки и накладные карманы в коллекции Hermes сезона весна-лето 2022

Коллекция получилось очень лаконичной, но при этом достаточно эффектной.

Коллекция Hermes прет-а-порте сезона весна-лето 2022 понравится тем, кто любит комфортную одежду, не лишенную шика и элегантности, и при этом с изюминкой.

Цвет и принты

Коллекция Hermes прет-а-порте сезона весна-лето 2022 / East News

Цветовая гамма очень сдержанная, используются буквально несколько цветов: белый, черный и различные оттенки оранжево-коричневой гаммы.

Коллекция Hermes прет-а-порте сезона весна-лето 2022 / East News

Принты есть, но их немного, и все они достаточно традиционны для бренда.

Фактуры и ткани

Коллекция Hermes прет-а-порте сезона весна-лето 2022 / East News

Очень много кожи, но есть и шелк, атлас, хлопок и трикотаж.

Фасоны и силуэты

Коллекция Hermes прет-а-порте сезона весна-лето 2022 / East News

Стоит обратить внимание на просторного кроя комбинезоны, широкие штаны с высокой талией на резинке, юбки на резинке, кроп-топы и бра. Важной деталью всех элементов одежды являются большие накладные карманы

Аксессуары и детали

Коллекция Hermes прет-а-порте сезона весна-лето 2022 / East News

Одна из самых ярких деталей - сандалии на широкой толстой подошве, которые дополняются кожаными носками, очевидно, из стрейчевой кожи.

Читайте также: