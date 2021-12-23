Кожаные носки и накладные карманы в коллекции Hermes сезона весна-лето 2022

Коллекция получилось очень лаконичной, но при этом достаточно эффектной.
Коллекция Hermes прет-а-порте сезона весна-лето 2022 понравится тем, кто любит комфортную одежду, не лишенную шика и элегантности, и при этом с изюминкой.
Цвет и принты
Цветовая гамма очень сдержанная, используются буквально несколько цветов: белый, черный и различные оттенки оранжево-коричневой гаммы.
Принты есть, но их немного, и все они достаточно традиционны для бренда.
Фактуры и ткани
Очень много кожи, но есть и шелк, атлас, хлопок и трикотаж.
Фасоны и силуэты
Стоит обратить внимание на просторного кроя комбинезоны, широкие штаны с высокой талией на резинке, юбки на резинке, кроп-топы и бра. Важной деталью всех элементов одежды являются большие накладные карманы
Аксессуары и детали
Одна из самых ярких деталей - сандалии на широкой толстой подошве, которые дополняются кожаными носками, очевидно, из стрейчевой кожи.
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