Кожаные тренчи, косухи и длинные "голые" платья: Дом Saint Laurent презентовал коллекцию весна-лето 2023

Креативный директор Модного дома Saint Laurent Энтони Ваккарелло создал сказку для своих гостей, когда решил провести показ коллекции весна-лето 2023 в Париже на фоне Эйфелевой башни. Новая коллекция была лаконичной, но вот антураж - завораживающим и роскошным.

Модели дефилировали в немного олдскульных образах, которые бренд предлагает нам носить в новом сезоне. Платья были длинными, немного прозрачными, приталенными и однотонными. Также дизайнер представил много вариантов кожаных косух и длинных тренчей.

Цвета коллекции также заслуживают отдельной оды, ведь были очень глубокими и насыщенными. Фигурировали в коллекции шоколадные, черные, оливковые, верблюжьи и серые оттенки. Что касается фасонов, то Saint Laurent представили платья с капюшонами, платья-водолазки, а также с вырезами и длинными рукавами. Было и несколько вариантов брючных костюмов, полупрозрачных вечерних образов и пальто. Навеяны 80-ми были и украшения в этой коллекции: крупные золотые серьги, браслеты-манжеты, а также черные очки.

Показ коллекции весна-лето 2023 Saint Laurent_15 / Фото: Associated Press

Показ коллекции весна-лето 2023 Saint Laurent_15 / Фото: Associated Press

Показ коллекции весна-лето 2023 Saint Laurent / Фото: Associated Press

Показ коллекции весна-лето 2023 Saint Laurent / Фото: Associated Press

Показ коллекции весна-лето 2023 Saint Laurent / Фото: Associated Press

Показ коллекции весна-лето 2023 Saint Laurent / Фото: Associated Press

Показ коллекции весна-лето 2023 Saint Laurent / Фото: Associated Press

Показ коллекции весна-лето 2023 Saint Laurent / Фото: Associated Press

Показ коллекции весна-лето 2023 Saint Laurent / Фото: Associated Press

Показ коллекции весна-лето 2023 Saint Laurent / Фото: Associated Press

Показ коллекции весна-лето 2023 Saint Laurent / Фото: Associated Press

Показ коллекции весна-лето 2023 Saint Laurent / Фото: Associated Press

Показ коллекции весна-лето 2023 Saint Laurent / Фото: Associated Press

Показ коллекции весна-лето 2023 Saint Laurent / Фото: Associated Press

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