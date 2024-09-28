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Креативные костюмы, топы-нагрудники и элегантность: Виктория Бекхэм представила коллекцию весна-лето 2025

Креативные костюмы, топы-нагрудники и элегантность: Виктория Бекхэм представила коллекцию весна-лето 2025

Коллекция Victoria Beckham весна-лето 2025 / Фото: Associated Press

Виктория Бекхэм вернулась в Париж на Неделю моды, где презентовала публике коллекцию весна-лето 2025.

Британский модельер в очередной раз продемонстрировала на подиуме свою любовь к элегантности, женственности и изящным силуэтам. Также она в очередной раз представила наряды в роскошном сочном цвете зеленого яблока, который стал уже неотъемлемой частью многих ее коллекций.

Бекхэм продемонстрировала множество креативных вариантов офискора: жакеты, брюки, жилеты, двубортные изделия, множество вариантов брюк и жакетов с разрезами в самых неожиданных местах. Были в коллекции и вечерние платья из нежного шелка. Они созданы в лаконичных легких фасонах, которые придавали образам воздушности и элегантной сексуальности.

Действительно оригинальными и неожиданными для стиля Виктории стали структурные топы и корсеты отлитые из эпоксидной смолы. Они буквально повторяли изгибы тел моделей и смотрелись креативно.

Коллекция Victoria Beckham весна-лето 2025 / © Associated Press
Коллекция Victoria Beckham весна-лето 2025 / Фото: Associated Press
Коллекция Victoria Beckham весна-лето 2025 / © Associated Press
Коллекция Victoria Beckham весна-лето 2025 / Фото: Associated Press
Коллекция Victoria Beckham весна-лето 2025 / © Associated Press
Коллекция Victoria Beckham весна-лето 2025 / Фото: Associated Press
Коллекция Victoria Beckham весна-лето 2025 / © Associated Press
Коллекция Victoria Beckham весна-лето 2025 / Фото: Associated Press
Коллекция Victoria Beckham весна-лето 2025 / © Associated Press
Коллекция Victoria Beckham весна-лето 2025 / Фото: Associated Press
Коллекция Victoria Beckham весна-лето 2025 / © Associated Press
Коллекция Victoria Beckham весна-лето 2025 / Фото: Associated Press
Коллекция Victoria Beckham весна-лето 2025 / © Associated Press
Коллекция Victoria Beckham весна-лето 2025 / Фото: Associated Press
Коллекция Victoria Beckham весна-лето 2025 / © Associated Press
Коллекция Victoria Beckham весна-лето 2025 / Фото: Associated Press
Коллекция Victoria Beckham весна-лето 2025 / © Associated Press
Коллекция Victoria Beckham весна-лето 2025 / Фото: Associated Press
Коллекция Victoria Beckham весна-лето 2025 / © Associated Press
Коллекция Victoria Beckham весна-лето 2025 / Фото: Associated Press
Коллекция Victoria Beckham весна-лето 2025 / © Associated Press
Коллекция Victoria Beckham весна-лето 2025 / Фото: Associated Press
Коллекция Victoria Beckham весна-лето 2025 / © Associated Press
Коллекция Victoria Beckham весна-лето 2025 / Фото: Associated Press
Коллекция Victoria Beckham весна-лето 2025 / © Associated Press
Коллекция Victoria Beckham весна-лето 2025 / Фото: Associated Press
Коллекция Victoria Beckham весна-лето 2025 / © Associated Press
Коллекция Victoria Beckham весна-лето 2025 / Фото: Associated Press
Коллекция Victoria Beckham весна-лето 2025 / © Associated Press
Коллекция Victoria Beckham весна-лето 2025 / Фото: Associated Press
Коллекция Victoria Beckham весна-лето 2025 / © Associated Press
Коллекция Victoria Beckham весна-лето 2025 / Фото: Associated Press
Коллекция Victoria Beckham весна-лето 2025 / © Associated Press
Коллекция Victoria Beckham весна-лето 2025 / Фото: Associated Press
Коллекция Victoria Beckham весна-лето 2025 / © Associated Press
Коллекция Victoria Beckham весна-лето 2025 / Фото: Associated Press
Коллекция Victoria Beckham весна-лето 2025 / © Associated Press
Коллекция Victoria Beckham весна-лето 2025 / Фото: Associated Press
Коллекция Victoria Beckham весна-лето 2025 / © Associated Press
Коллекция Victoria Beckham весна-лето 2025 / Фото: Associated Press
Коллекция Victoria Beckham весна-лето 2025 / © Associated Press
Коллекция Victoria Beckham весна-лето 2025 / Фото: Associated Press
Коллекция Victoria Beckham весна-лето 2025 / © Associated Press
Коллекция Victoria Beckham весна-лето 2025 / Фото: Associated Press
Коллекция Victoria Beckham весна-лето 2025 / © Associated Press
Коллекция Victoria Beckham весна-лето 2025 / Фото: Associated Press

В конце показа модельер вышла к гостям шоу. На Виктории был элегантный черный костюм-смокинг.

Коллекция Victoria Beckham весна-лето 2025 / © Associated Press
Коллекция Victoria Beckham весна-лето 2025 / Фото: Associated Press

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