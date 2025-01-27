Кринолин, перья и нежные цвета: Дом Dior презентовал кутюрную коллекцию весна-лето 2025

В Париже стартовала Неделя высокой моды и традиционно, в первый день этого мероприятия свою коллекцию от кутюр на сезон весна-лето 2025 презентовал Модный дом Christian Dior.

В этот раз Мария Грация Кьюри презентовала огромное количество девичьих нарядов с оборками, рюшами, кружевом и короткими юбками. Также в коллекции было использовано много перьев, цветочных аппликаций, прозрачных элементов.

"В этой коллекции меня восхитила линия А-силуэта Ив Сен-Лорана, потому что она отсылает к платьям для девочек, но силуэт гораздо более сконструирован. Он сочетает в себе элементы, которые не являются частью моего обычного языка, и которые мне хотелось переработать, используя совершенно новый подход. Я считаю, что на детство нужно обратить внимание, потому что оно является очень важной частью нашего существования", - объяснила дизайнер.

Главным украшение коллекции стали платья с прозрачными кринолиновыми юбками, которые украшали цветы и бисер.

Показ Christian Dior Haute Couture весна-лето 2025 / Фото: Getty Images

Показ Christian Dior Haute Couture весна-лето 2025 / Фото: Getty Images

Показ Christian Dior Haute Couture весна-лето 2025 / Фото: Associated Press

Показ Christian Dior Haute Couture весна-лето 2025 / Фото: Associated Press

Показ Christian Dior Haute Couture весна-лето 2025 / Фото: Associated Press

Показ Christian Dior Haute Couture весна-лето 2025 / Фото: Associated Press

Показ Christian Dior Haute Couture весна-лето 2025 / Фото: Associated Press

Показ Christian Dior Haute Couture весна-лето 2025 / Фото: Associated Press

Показ Christian Dior Haute Couture весна-лето 2025 / Фото: Associated Press

Показ Christian Dior Haute Couture весна-лето 2025 / Фото: Associated Press

Показ Christian Dior Haute Couture весна-лето 2025 / Фото: Associated Press

Показ Christian Dior Haute Couture весна-лето 2025 / Фото: Associated Press

Показ Christian Dior Haute Couture весна-лето 2025 / Фото: Associated Press

Показ Christian Dior Haute Couture весна-лето 2025 / Фото: Associated Press

Показ Christian Dior Haute Couture весна-лето 2025 / Фото: Associated Press

Показ Christian Dior Haute Couture весна-лето 2025 / Фото: Associated Press

Также креативный директор поручила художнице Ритике Мерчант создать девять карти, которые послужили фоном для шоу. Их специально перенесли на текстильные гобелены.

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