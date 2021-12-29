Кринолины и фраки в коллекции Louis Vuitton сезона весна-лето 2022

Очень интересная коллекция была представлена в этом сезоне знаменитым Модным домом.

Коллекция Louis Vuitton прет-а-порте сезона весна-лето 2022 демонстрирует много интересных решений.

Цвет и принты

Коллекция Louis Vuitton прет-а-порте сезона весна-лето 2022 / East News

Коллекция не радует разнообразием цветовой палитры: черный, белый, синий деним и золото - вот, пожалуй, и все используемые цвета.

Коллекция Louis Vuitton прет-а-порте сезона весна-лето 2022 / East News

Принты тоже не играют в ней сколько-нибудь значимой роли. Можно отметить только вот этот эффектный кейп с polka dot.

Фактуры и ткани

Коллекция Louis Vuitton прет-а-порте сезона весна-лето 2022 / East News

А вот фактуры, напротив, очень разнообразны. В коллекции использован шелк, кожа, кружево, деним и аппликации, перья, мех и бархат. Очень много золотого шитья и тканей с золотой или серебряной нитью.

Фасоны и силуэты

Коллекция Louis Vuitton прет-а-порте сезона весна-лето 2022 / East News

Стоит отметить фраки оверсайз и юбки с кринолином, также очень красивые туники, которые предлагается носить с джинсами и платья в бельевом стиле.

Аксессуары и детали

Коллекция Louis Vuitton прет-а-порте сезона весна-лето 2022 / East News

Обращают на себя внимание яркие сандалии с декоративной шнуровкой и очки с фигурными оправами.

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