Кроп-топы и ковбойские сапоги в коллекции Vera Wang сезона весна-лето 2022

Кроп-топы и ковбойские сапоги в коллекции Vera Wang сезона весна-лето 2022

Коллекция получилась очень откровенной. Она была представлена в виде стильной фотосессии.

Коллекция Vera Wang прет-а-порте сезона весна-лето 2022 порадует любителей сексуальных нарядов и ковбойской темы.

Цвет

Коллекция Vera Wang прет-а-порте сезона весна-лето 2022 / East News

Одежда, представленная в коллекции, преимущественно черная, но есть и яркие образы: зеленые, салатовые, синие и бирюзовые.

Фактуры и ткани

Коллекция Vera Wang прет-а-порте сезона весна-лето 2022 / East News

Набор тканей чрезвычайно разнообразен. Есть и шифон, и кружево, и деним, трикотаж, атлас и плащевка.

Фасоны и силуэты

Коллекция Vera Wang прет-а-порте сезона весна-лето 2022 / East News

Основу коллекции составляют очень откровенные наряды: короткие шорты, мини-юбки и кроп-топы или бюстье. Но есть и романтичные платья со шлейфами и красивые кружевные или шифоновые накидки.

Аксессуары и детали

Коллекция Vera Wang прет-а-порте сезона весна-лето 2022 / East News

Очень эффектно смотрятся ковбойские сапоги, особенно высокие с классическим декором.

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