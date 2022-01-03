Кроп-топы и ковбойские сапоги в коллекции Vera Wang сезона весна-лето 2022

Коллекция получилась очень откровенной. Она была представлена в виде стильной фотосессии.
Коллекция Vera Wang прет-а-порте сезона весна-лето 2022 порадует любителей сексуальных нарядов и ковбойской темы.
Цвет
Одежда, представленная в коллекции, преимущественно черная, но есть и яркие образы: зеленые, салатовые, синие и бирюзовые.
Фактуры и ткани
Набор тканей чрезвычайно разнообразен. Есть и шифон, и кружево, и деним, трикотаж, атлас и плащевка.
Фасоны и силуэты
Основу коллекции составляют очень откровенные наряды: короткие шорты, мини-юбки и кроп-топы или бюстье. Но есть и романтичные платья со шлейфами и красивые кружевные или шифоновые накидки.
Аксессуары и детали
Очень эффектно смотрятся ковбойские сапоги, особенно высокие с классическим декором.
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