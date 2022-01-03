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Кроп-топы и ковбойские сапоги в коллекции Vera Wang сезона весна-лето 2022

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Коллекция Vera Wang прет-а-порте сезона весна-лето 2022 / © East News
Коллекция Vera Wang прет-а-порте сезона весна-лето 2022 / © East News
Коллекция Vera Wang прет-а-порте сезона весна-лето 2022 / © East News
Коллекция Vera Wang прет-а-порте сезона весна-лето 2022 / © East News
Коллекция Vera Wang прет-а-порте сезона весна-лето 2022 / © East News
Коллекция Vera Wang прет-а-порте сезона весна-лето 2022 / © East News
Коллекция Vera Wang прет-а-порте сезона весна-лето 2022 / © East News
Коллекция Vera Wang прет-а-порте сезона весна-лето 2022 / © East News
Коллекция Vera Wang прет-а-порте сезона весна-лето 2022 / © East News
Коллекция Vera Wang прет-а-порте сезона весна-лето 2022 / © East News
Коллекция Vera Wang прет-а-порте сезона весна-лето 2022 / © East News
Коллекция Vera Wang прет-а-порте сезона весна-лето 2022 / © East News
Коллекция Vera Wang прет-а-порте сезона весна-лето 2022 / © East News
Коллекция Vera Wang прет-а-порте сезона весна-лето 2022 / © East News
Коллекция Vera Wang прет-а-порте сезона весна-лето 2022 / © East News
Коллекция Vera Wang прет-а-порте сезона весна-лето 2022 / © East News
Коллекция Vera Wang прет-а-порте сезона весна-лето 2022 / © East News
Коллекция Vera Wang прет-а-порте сезона весна-лето 2022 / © East News
Коллекция Vera Wang прет-а-порте сезона весна-лето 2022 / © East News
Коллекция Vera Wang прет-а-порте сезона весна-лето 2022 / © East News
Коллекция Vera Wang прет-а-порте сезона весна-лето 2022 / © East News
Коллекция Vera Wang прет-а-порте сезона весна-лето 2022 / © East News
Коллекция Vera Wang прет-а-порте сезона весна-лето 2022 / © East News
Коллекция Vera Wang прет-а-порте сезона весна-лето 2022 / © East News
Коллекция Vera Wang прет-а-порте сезона весна-лето 2022 / © East News
Коллекция Vera Wang прет-а-порте сезона весна-лето 2022 / © East News
Коллекция Vera Wang прет-а-порте сезона весна-лето 2022 / © East News
Коллекция Vera Wang прет-а-порте сезона весна-лето 2022 / © East News
Коллекция Vera Wang прет-а-порте сезона весна-лето 2022 / © East News
Коллекция Vera Wang прет-а-порте сезона весна-лето 2022 / © East News
Коллекция Vera Wang прет-а-порте сезона весна-лето 2022 / © East News
Коллекция Vera Wang прет-а-порте сезона весна-лето 2022 / © East News
Коллекция Vera Wang прет-а-порте сезона весна-лето 2022 / © East News
Коллекция Vera Wang прет-а-порте сезона весна-лето 2022 / © East News
Коллекция Vera Wang прет-а-порте сезона весна-лето 2022 / © East News
Коллекция Vera Wang прет-а-порте сезона весна-лето 2022 / © East News
Коллекция Vera Wang прет-а-порте сезона весна-лето 2022 / © East News
Коллекция Vera Wang прет-а-порте сезона весна-лето 2022 / © East News
Коллекция Vera Wang прет-а-порте сезона весна-лето 2022 / © East News
Коллекция Vera Wang прет-а-порте сезона весна-лето 2022 / © East News
Коллекция Vera Wang прет-а-порте сезона весна-лето 2022 / © East News

Коллекция получилась очень откровенной. Она была представлена в виде стильной фотосессии.

Коллекция Vera Wang прет-а-порте сезона весна-лето 2022 порадует любителей сексуальных нарядов и ковбойской темы. 

Цвет 

Коллекция Vera Wang прет-а-порте сезона весна-лето 2022 / © East News
Коллекция Vera Wang прет-а-порте сезона весна-лето 2022 / East News

Одежда, представленная в коллекции, преимущественно черная, но есть и яркие образы: зеленые, салатовые, синие и бирюзовые. 

Фактуры и ткани

Коллекция Vera Wang прет-а-порте сезона весна-лето 2022 / © East News
Коллекция Vera Wang прет-а-порте сезона весна-лето 2022 / East News

Набор тканей чрезвычайно разнообразен. Есть и шифон, и кружево, и деним, трикотаж, атлас и плащевка. 

Фасоны и силуэты

Коллекция Vera Wang прет-а-порте сезона весна-лето 2022 / © East News
Коллекция Vera Wang прет-а-порте сезона весна-лето 2022 / East News

Основу коллекции составляют очень откровенные наряды: короткие шорты, мини-юбки и кроп-топы или бюстье. Но есть и романтичные платья со шлейфами и красивые кружевные или шифоновые накидки. 

Аксессуары и детали

Коллекция Vera Wang прет-а-порте сезона весна-лето 2022 / © East News
Коллекция Vera Wang прет-а-порте сезона весна-лето 2022 / East News

Очень эффектно смотрятся ковбойские сапоги, особенно высокие с классическим декором. 

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