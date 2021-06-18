Кроссовки и много белого цвета: в Афинах состоялся показа круизной коллекции Dior

В этот раз дизайнер сделала ставку на комфорт.

17 июня Модный дом Dior представил свою новую коллекцию Cruise 2022, созданную креативным директором бренда Марией Грацией Кьюри. Местом проведения показа стал Греция, а точнее, стадион Панатинаикос в Афинах.

Показ Dior в Афинах / Getty Images

Место для показа было выбрано мадам Кьюри не случайно, а на основе серии фотографий Диора, сделанных в 1951 году недалеко от Парфенона. 70 лет спустя французский Дом снова вернулся в Грецию и представил свои роскошные плиссированные и драпированные платья из шифона, с золотой бахромой и греческой синей вышивкой, а модели ходили на показе, как настоящие древнегреческие богини.

Показ Dior в Афинах / Getty Images

Коллекция получилась довольно универсальной, современной и комфортной, ведь помимо красивых макси-платьев были представлены наряды в стиле спорт-шик, когда вечерние образы сочетались вместе с кроссовками. Также вместо туфель-лодочек модели были обуты в резиновые сапоги и ботинки. Преобладали в коллекции белые, золотые и серые цвета, но также было несколько легких платьев и в черном.

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