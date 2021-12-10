Кружевные платья и пушистые свитеры в коллекции Michael Kors сезона весна-лето 2022

Знаменитый бренд представил очень элегантную и женственную коллекцию.

Коллекция Michael Kors прет-а-порте сезона весна-лето 2022 порадует любителей красивой и комфортной одежды.

Цвет и принты

Коллекция Michael Kors прет-а-порте сезона весна-лето 2022 / East News

Самая значительная в коллекции - черно-белая линия с яркими красными акцентами. В черно-белом варианте встречается принт виши.

Коллекция Michael Kors прет-а-порте сезона весна-лето 2022 / East News

Также много молочно-белых нарядов, есть бежевые, розовые и голубые образы.

Фактуры и ткани

Коллекция Michael Kors прет-а-порте сезона весна-лето 2022 / East News

Очень интересные фактуры и их игра, встречаются пушистые свитеры, гладкий трикотаж, очень много кружева и ришелье, есть кожа, тонкая шерсть и хлопок.

Фасоны и силуэты

Коллекция Michael Kors прет-а-порте сезона весна-лето 2022 / East News

Акцент в большинстве образов на талии, которая подчеркнута узким или, наоборот, очень широким поясом. Встречаются юбки-миди довольно широкие в сочетании с кроп-топами или бра, также есть юбки-карандаши и мини.

Аксессуары и детали

Коллекция Michael Kors прет-а-порте сезона весна-лето 2022 / East News

Кроме упомянутых выше поясов заслуживают внимания элегантные сумки в форме бочонков.

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