Кружевные платья и пушистые свитеры в коллекции Michael Kors сезона весна-лето 2022

Знаменитый бренд представил очень элегантную и женственную коллекцию.
Коллекция Michael Kors прет-а-порте сезона весна-лето 2022 порадует любителей красивой и комфортной одежды.
Цвет и принты
Самая значительная в коллекции - черно-белая линия с яркими красными акцентами. В черно-белом варианте встречается принт виши.
Также много молочно-белых нарядов, есть бежевые, розовые и голубые образы.
Фактуры и ткани
Очень интересные фактуры и их игра, встречаются пушистые свитеры, гладкий трикотаж, очень много кружева и ришелье, есть кожа, тонкая шерсть и хлопок.
Фасоны и силуэты
Акцент в большинстве образов на талии, которая подчеркнута узким или, наоборот, очень широким поясом. Встречаются юбки-миди довольно широкие в сочетании с кроп-топами или бра, также есть юбки-карандаши и мини.
Аксессуары и детали
Кроме упомянутых выше поясов заслуживают внимания элегантные сумки в форме бочонков.
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