Кружево, легкость и бохо-эстетика: Дом Chloé представил коллекцию осень-зима 2025-2026

На подиуме в столице Франции бренд опять окунул поклонников, гостей и клиентов в богемную эстетику. Креативный директор марки Чемена Камали показала много романтичных нарядов, шелковых макси-платьев, кружева, а также рюшей и прозрачности.

Также в новой коллекции модельер предлагает мини-юбки, широкие пояса с большими пряжками, верхнюю одежду с меховой отделкой и пастельные оттенки. Что касается аксессуаров, то главным украшением стала золотая фурнитура.

Показ Chloé осень-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press

Показ Chloé осень-зима 2025-2026 / Фото: Getty Images

Показ Chloé осень-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press

Показ Chloé осень-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press

Показ Chloé осень-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press

Показ Chloé осень-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press

Показ Chloé осень-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press

Показ Chloé осень-зима 2025-2026 / Фото: Getty Images

Показ Chloé осень-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press

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