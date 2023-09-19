Кружево, пастельные тона и короткие юбки: бренд Michael Kors презентовал коллекцию прет-а-порте весна 2024

Команда дизайнера постарались, чтобы перенести гостей мероприятия и на остров Капри с помощью красивых декораций и цветов. Модели на подиуме демонстрировали лаконичные и легкие наряды, которые отлично подойдут для отдыха на море или прогулки, поскольку включали много полупрозрачного кружева, вязаных вещей, а также пастельных оттенков.

Но помимо этого всего дизайнер возвращает в моду талию в стиле ампир, золотую фурнитуру, а также жирафий принт. Также в новом сезоне он предлагает носить свободные укороченные кружевные топы, двубортные костюмы в стиле 90-х, джемперы и вязаные платья.

Показ бренда Michael Kors сезона весна 2024 / Фото: Associated Press

Показ бренда Michael Kors сезона весна 2024 / Фото: Associated Press

Показ бренда Michael Kors сезона весна 2024 / Фото: Associated Press

Показ бренда Michael Kors сезона весна 2024 / Фото: Associated Press

Показ бренда Michael Kors сезона весна 2024 / Фото: Associated Press

Показ бренда Michael Kors сезона весна 2024 / Фото: Associated Press

Показ бренда Michael Kors сезона весна 2024 / Фото: Associated Press

Показ бренда Michael Kors сезона весна 2024 / Фото: Associated Press

Показ бренда Michael Kors сезона весна 2024 / Фото: Associated Press

Показ бренда Michael Kors сезона весна 2024 / Фото: Associated Press

Показ бренда Michael Kors сезона весна 2024 / Фото: Associated Press

Показ бренда Michael Kors сезона весна 2024 / Фото: Associated Press

Показ бренда Michael Kors сезона весна 2024 / Фото: Associated Press

Показ бренда Michael Kors сезона весна 2024 / Фото: Associated Press

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