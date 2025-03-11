Кружево, твидовые ткани и рюши: Модный дом Valentino представил коллекцию осень-зима 2025-2026

Сейчас Модный дом Valentino возглавляет Алессандро Микеле - 52-летний итальянский модельер, который однозначно умеет удивлять. В этот раз он перенес гостей шоу в "общественный туалет", ведь именно такой фон был для демонстрации новых нарядов.

Показ Valentino осень-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press

Показ Valentino осень-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press

Декорации тщательно воссоздавали такие детали уборной как плитка, дозатор мыла, зеркал и бесконечных ряд кабинок. Также все было залито красным осветлением - красный цвет давно один из главных оттенков бренда.

Показ Valentino осень-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press

Показ Valentino осень-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press

Создавая эту коллекцию Микеле вдохновлялся разными культурами, а также кино, особенно творчеством Дэвида Линча, который недавно скончался.

Показ Valentino осень-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press

Показ Valentino осень-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press

Коллекция сочетала в себе много ретро-эстетики, прозрачного кружева, рюшей, гламура и цвета. Модельер сочетает в этой коллекции высокую моду и повседневную - многих из нарядов носибельные, поскольку на подиуме были помимо вечерних платьев твидовые брюки, деним, свитера с V-образным вырезом, куртки из искусственного меха, топы-бюстье.

Показ Valentino осень-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press

Показ Valentino осень-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press

Показ Valentino осень-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press

Показ Valentino осень-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press

Показ Valentino осень-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press

Показ Valentino осень-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press

Показ Valentino осень-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press

Показ Valentino осень-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press

Показ Valentino осень-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press

Показ Valentino осень-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press

Показ Valentino осень-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press

Показ Valentino осень-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press

Показ Valentino осень-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press

Показ Valentino осень-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press

Показ Valentino осень-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press

Показ Valentino осень-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press

Показ Valentino осень-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press

Показ Valentino осень-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press

Показ Valentino осень-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press

Показ Valentino осень-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press

Показ Valentino осень-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press

Показ Valentino осень-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press

Показ Valentino осень-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press

Показ Valentino осень-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press

Показ Valentino осень-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press

Показ Valentino осень-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press

Показ Valentino осень-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press

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