Кружево, вышивка и корсеты: Дом Christian Dior презентовал коллекцию весна-лето 2023 в Париже

Ни один показ французского Модного дома Christian Dior не бывает скучным и креативный директор бренда Мария Грация Кьюри активно за этим следит. Ведь если во время показа кутюрной коллекции дизайнер удивила нас сотрудничеством с украинской художницей, в этот раз она черпала вдохновение в семьи Медичи, а точнее одной ее представительницы - Екатерины Медичи - королевы Франции и супруги Генриха II. Эта женщина очаровала Марию своим интеллектом, и своими нововведениями, такими как каблуки, корсет, и кружево Бурано, а также властью и любовью к искусству. Также дизайнера вдохновлял, конечно же, Париж, его шик, история, загадочность, искусство и архитектура.

В новой коллекции весна-лето 2023 мы видим переплетение эпохи Возрождения и современности, ведь в новом сезоне дизайнер предлагает много вариантов кружевных платьев, трикотажные изделия, пальто с цветочной вышивкой, а также новое прочтение нательные платьев и корсетов. Поскольку вдохновляла дизайнера французская королева, не обошлось в коллекции без кружевных юбок с каркасом панье, платьев в драпировках и пышных рукавов.

Также Dior, как и Versace, возвращает моду на туфли Мэри Джейн, но в более смелом виде - на платформе и с множеством ремешков.

Показ коллекции Christian Dior весна-лето 2023 / Фото: Associated Press

Показ коллекции Christian Dior весна-лето 2023 / Фото: Associated Press

Показ коллекции Christian Dior весна-лето 2023 / Фото: Associated Press

Показ коллекции Christian Dior весна-лето 2023 / Фото: Associated Press

Показ коллекции Christian Dior весна-лето 2023 / Фото: Associated Press

Показ коллекции Christian Dior весна-лето 2023 / Фото: Associated Press

Показ коллекции Christian Dior весна-лето 2023 / Фото: Associated Press

Показ коллекции Christian Dior весна-лето 2023 / Фото: Associated Press

Показ коллекции Christian Dior весна-лето 2023 / Фото: Associated Press

Показ коллекции Christian Dior весна-лето 2023 / Фото: Associated Press

Показ коллекции Christian Dior весна-лето 2023 / Фото: Associated Press

Показ коллекции Christian Dior весна-лето 2023 / Фото: Associated Press

Показ коллекции Christian Dior весна-лето 2023 / Фото: Associated Press

Показ коллекции Christian Dior весна-лето 2023 / Фото: Associated Press

Читайте также: