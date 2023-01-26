Кутюр, который никто не понял: бренд Viktor & Rolf вызвал фурор своей забавной коллекцией нарядов

Viktor and Rolf - голландский Дом авангардной моды класса люкс, основанный в 1993 году Виктором Хорстингом и Рольфом Снуреном. На протяжении всей своей карьеры дизайнеры стремятся бросить вызов предубеждениям в отношении ее и преодолеть разрыв между модой и искусством, поэтому каждый их показ больше напоминает арт-перформанс, чем фэшн-шоу. И если в прошлом сезоне дизайнеры представили вещи с огромными плечами, воротниками и бантами, то в коллекции весна-лето 2023 решили эпатировать платьями, которые были перевернуты во всех направлениях.

Наряды, которые якобы шли по подиуму отдельно от девушек, были выполнены дизайнерами из тюля, а сами модели одеты в корсеты телесного оттенка, сливающегося с цветом их кожи. Также на каждой из девушек были гламурные туфли со стразами, собранные волосы и макияжи с черными стрелками.

Показ коллекции весна-лето 2023 бренда Viktor & Rolf / Фото: Getty Images

Показ коллекции весна-лето 2023 бренда Viktor & Rolf / Фото: Getty Images

Показ коллекции весна-лето 2023 бренда Viktor & Rolf / Фото: Getty Images

Показ коллекции весна-лето 2023 бренда Viktor & Rolf / Фото: Getty Images

Показ коллекции весна-лето 2023 бренда Viktor & Rolf / Фото: Getty Images

Но не стоит думать, что Viktor and Rolf сделали коллекцию, вещи которой никто не купит из-за странности дизайна, ведь помимо этих эпатажных образов модели продемонстрировали очень элегантные и нежные классические бальные платья с пышными юбками. Вероятно, эти образы мы еще увидим на красных дорожках в этом году.

Показ коллекции весна-лето 2023 бренда Viktor & Rolf / Фото: Getty Images

Показ коллекции весна-лето 2023 бренда Viktor & Rolf / Фото: Getty Images

Показ коллекции весна-лето 2023 бренда Viktor & Rolf / Фото: Getty Images

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