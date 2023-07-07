Лаконичная элегантность: Дом Fendi презентовал кутюрную коллекцию осень-зима 2023-2024 в Париже

Показ включал в себя демонстрацию одежды и ювелирных украшений.
В Париже в рамках Недели высокой моды состоялся показ кутюрной коллекции осень-зима 2023-2024 Модного дома Fendi. Бренд остался верен себе - коллекция выделялась особой лаконичностью и элегантностью.
Наряды были в основном однотонными, из постельных тканей, длины макси, с красивыми драпировками, воланами, также в некоторых моделях встречался асимметричный подол и декор.
Образы девушек дополняли ювелирные украшения от Дельфины Делеттре-Фенди - дочери французского ювелира Бернара Делеттре и представительницы грандиозного клана Фенди - Сильвии Вентурини-Фенди.
В конце показа Дельфина Делеттре-Фенди вышла на поклон с создателем коллекции - креативным директором Дома Fendi Кимом Джонсом.
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