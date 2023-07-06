Лаконичная роскошь и культовый розовый: Valentino презентовал кутюрную коллекцию осень-зима 2023-2024

Коллекция была продумана дизайнером до мелочей, а само шоу состоялось на территории замка Шантийи.

Во Франции в рамках Недели высокой моды знаменитый Модный дом Valentino презентовал публике кутюрную коллекцию осень-зима 2023-2024. В этот раз креативный директор бренда Пьерпаоло Пиччоли решил соединить на подиуме лаконичность и роскошь, поэтому на моделях можно увидеть наряды без излишеств, основной акцент в которых сделан на глубоких декольте, принтах и тканях.

Также в коллекции можно увидеть трендовый флористические принты, культовый розовый цвет, который стал уже визитной картой Valentino, а также массивные серьги и перья.

Одним из самых необычных и неожиданных образов в коллекции стал наряд, который презентовала Кайя Гербер - дочь супермодели Синди Кроуфорд. Девушка вышла на подиум в джинсах, полностью расшитых крошечными бусинами, и белой рубашке с очень глубоким декольте.

Показ кутюрной коллекции осень-зима 2023-2024 бренда Valentino / Фото: Associated Press

Показ кутюрной коллекции осень-зима 2023-2024 бренда Valentino / Фото: Associated Press

Показ кутюрной коллекции осень-зима 2023-2024 бренда Valentino / Фото: Associated Press

Показ кутюрной коллекции осень-зима 2023-2024 бренда Valentino / Фото: Associated Press

Показ кутюрной коллекции осень-зима 2023-2024 бренда Valentino / Фото: Associated Press

Показ кутюрной коллекции осень-зима 2023-2024 бренда Valentino / Фото: Associated Press

Показ кутюрной коллекции осень-зима 2023-2024 бренда Valentino / Фото: Associated Press

Показ кутюрной коллекции осень-зима 2023-2024 бренда Valentino / Фото: Associated Press

Показ кутюрной коллекции осень-зима 2023-2024 бренда Valentino / Фото: Associated Press

Показ кутюрной коллекции осень-зима 2023-2024 бренда Valentino / Фото: Associated Press

Показ кутюрной коллекции осень-зима 2023-2024 бренда Valentino / Фото: Associated Press

Показ кутюрной коллекции осень-зима 2023-2024 бренда Valentino / Фото: Associated Press

Показ кутюрной коллекции осень-зима 2023-2024 бренда Valentino / Фото: Associated Press

Показ кутюрной коллекции осень-зима 2023-2024 бренда Valentino / Фото: Associated Press

Показ кутюрной коллекции осень-зима 2023-2024 бренда Valentino / Фото: Associated Press

Показ кутюрной коллекции осень-зима 2023-2024 бренда Valentino / Фото: Associated Press

Показ кутюрной коллекции осень-зима 2023-2024 бренда Valentino / Фото: Associated Press

Показ кутюрной коллекции осень-зима 2023-2024 бренда Valentino / Фото: Associated Press

Показ кутюрной коллекции осень-зима 2023-2024 бренда Valentino / Фото: Associated Press

В конце шоу Пиччоли вышел к публике не один, как это делают другие дизайнеры, а со всей своей командой, которая работала над коллекцией.

Показ кутюрной коллекции осень-зима 2023-2024 бренда Valentino / Фото: Associated Press

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