Лаконичность, сдержанность и пайетки: Модный дом Fendi представил коллекцию весна-лето 2024

Это коллекция в которой следует обращать внимание на мелкие детали.

В рамках Недели высокой моды в Париже состоялся показ коллекции весна-лето 2024 бренда Fendi. Она выделялась на фоне других представленых брендами нарядов своей нежностью, пайетками и струящимися тканями.

На подиуме можно также заметить несколько вариантов нарядов из кожи, однотонных тканей и объемные платья с бахромой из бисера и пайеток. Силуэты были представлены простые. Ким Джонс - креативный директор бренда - использовал как источник вдохновения для этой коллекции футуристические подходы Карла Лагерфельда, который ранее возглавлял бренд.

Также стоит отметить и аксессуары, ведь они наоборот были необычными - очки имели оригинальную форму, сумки украшал бисер и кристалы, а обувь была тоже с бахромой стразами и пайетками.

Показ коллекции Haute Couture Модного дома Fendi / Фото: Associated Press

Показ коллекции Haute Couture Модного дома Fendi / Фото: Associated Press

Показ коллекции Haute Couture Модного дома Fendi / Фото: Associated Press

Показ коллекции Haute Couture Модного дома Fendi / Фото: Associated Press

Показ коллекции Haute Couture Модного дома Fendi / Фото: Associated Press

Показ коллекции Haute Couture Модного дома Fendi / Фото: Associated Press

Показ коллекции Haute Couture Модного дома Fendi / Фото: Associated Press

Показ коллекции Haute Couture Модного дома Fendi / Фото: Associated Press

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