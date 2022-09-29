Лаконичные джинсы, плащи и клетчатые рубашки: Bottega Veneta презентовали коллекцию весна-лето 2023

Показ состоялся во время Недели моды в Милане.
Креативный директор бренда Матье Блази не питал особых амбиций наряжать звезд на красные дорожки и премьеры, дизайнер просто создал удобную, лаконичну и повседневную коллекцию одежды. Вещи, представленные на подиуме, будут актуальны для любого повода, они стильные и не навязчивы.
В коллекции Блази показал несколько вариантов коктейльных платье, повседневных образов для офиса, костюмов и вещей из денима и кожи. Это образы для активных жителей города, которые хотят быть стильными, но в тоже время чувствовать себя комфортно.
Звездой показа стала британская супермодель Кейт Мосс. Знаменитость вышла на подиум в лаконичных джинсах, майке и клетчатой рубашке. Оригинальной деталью наряда стали туфли с характерным для бренда плетением.
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