Лаконичные цвета и много бахромы: бренд Michael Kors представил коллекцию весна-лето 2026

Показ Michael Kors весна-лето 2026 в рамках Недели моды в Нью-Йорке / © Associated Press

Реклама

Американский бренд Michael Kors презентовал на Неделе моды в Нью-Йорке свою весенне-летнюю коллекцию на 2026 год. На подиуме было представлено много классических нарядов, а также эстетика бохо-шик, которая набирает популярности.

Показ Michael Kors весна-лето 2026 в рамках Недели моды в Нью-Йорке / © Associated Press

Наряды на подиуме были выдержаны в нейтральных тонах, которые часто можно увидеть у бренда, и которые подчеркивают его вневременной подход к моде и трендам: верблюжьем, цвета слоновой кости, черном, нежно-розовом и приглушенном сером.

Показ Michael Kors весна-лето 2026 в рамках Недели моды в Нью-Йорке / © Associated Press

Также на подиуме можно было увидеть: брюки свободного кроя, платья с драпировками и свободные рубашки, длинные подолы и воздушные детали. Важными деталями коллекции стали драпировки и бахрома, которая прослеживалась в дизайне многих аксессуаров.

Реклама

Показ Michael Kors весна-лето 2026 в рамках Недели моды в Нью-Йорке / © Associated Press

Показ Michael Kors весна-лето 2026 в рамках Недели моды в Нью-Йорке / © Associated Press

Показ Michael Kors весна-лето 2026 в рамках Недели моды в Нью-Йорке / © Associated Press

Показ Michael Kors весна-лето 2026 в рамках Недели моды в Нью-Йорке / © Associated Press

Показ Michael Kors весна-лето 2026 в рамках Недели моды в Нью-Йорке / © Associated Press

Показ Michael Kors весна-лето 2026 в рамках Недели моды в Нью-Йорке / © Associated Press

Показ Michael Kors весна-лето 2026 в рамках Недели моды в Нью-Йорке / © Associated Press

Показ Michael Kors весна-лето 2026 в рамках Недели моды в Нью-Йорке / © Associated Press

Показ Michael Kors весна-лето 2026 в рамках Недели моды в Нью-Йорке / © Associated Press

Показ Michael Kors весна-лето 2026 в рамках Недели моды в Нью-Йорке / © Associated Press

Показ Michael Kors весна-лето 2026 в рамках Недели моды в Нью-Йорке / © Associated Press

Показ Michael Kors весна-лето 2026 в рамках Недели моды в Нью-Йорке / © Associated Press

Показ Michael Kors весна-лето 2026 в рамках Недели моды в Нью-Йорке / © Associated Press

Показ Michael Kors весна-лето 2026 в рамках Недели моды в Нью-Йорке / © Associated Press

Показ Michael Kors весна-лето 2026 в рамках Недели моды в Нью-Йорке / © Associated Press