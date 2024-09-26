Легкость, прозрачность и бохо-эстетика: бренд Chloe представил коллекцию весна-лето 2025

В рамках Недели моды в Париже состоялся показ Модного дома Chloe.
Поскольку следующие несколько сезонов с нами будет тренд на бохо-эстетику, которая подразумевает нежные оттенки, рюши, полупрозрачные ткани, вязаные изделия, массивные украшения в стиле хиппи, большие очки и свободный крой, то бренд Chloe будет особенно популярен. Креативный директор марки Чемена Камали для своей второй коллекции опять решила акцентировать внимание на легкости, откровенности и некой наивности.
В сезоне весна-лето 2025 модельер предлагает много вариантов струящихся нарядов: платья со складками, панталоны с резинками, топы, изделия из кожи, вязаные балетки, а также, что интересно, силиконовые босоножки. Особенно яркими акцентами ее коллекции стали креативные сумки в виде ракушек. Коллекция очень напоминала эстетику 70-х годов.
Читайте также:
- Роскошная вышивка и заостренные плечи: Дом Balmain представил коллекцию весна-лето 2025
- Боди, черный цвет и отсылка к амазонкам: Дом Christian Dior представил коллекцию весна-лето 2025
- Маскулинные костюмы, эстетика 80-х и кожаные плащи: Saint-Laurent представил коллекцию весна-лето 2025