Легкость, прозрачность и бохо-эстетика: бренд Chloe представил коллекцию весна-лето 2025

Поскольку следующие несколько сезонов с нами будет тренд на бохо-эстетику, которая подразумевает нежные оттенки, рюши, полупрозрачные ткани, вязаные изделия, массивные украшения в стиле хиппи, большие очки и свободный крой, то бренд Chloe будет особенно популярен. Креативный директор марки Чемена Камали для своей второй коллекции опять решила акцентировать внимание на легкости, откровенности и некой наивности.

В сезоне весна-лето 2025 модельер предлагает много вариантов струящихся нарядов: платья со складками, панталоны с резинками, топы, изделия из кожи, вязаные балетки, а также, что интересно, силиконовые босоножки. Особенно яркими акцентами ее коллекции стали креативные сумки в виде ракушек. Коллекция очень напоминала эстетику 70-х годов.

Коллекция Chloe весна-лето 2025 / Фото: Associated Press

Коллекция Chloe весна-лето 2025 / Фото: Associated Press

Коллекция Chloe весна-лето 2025 / Фото: Associated Press

Коллекция Chloe весна-лето 2025 / Фото: Associated Press

Коллекция Chloe весна-лето 2025 / Фото: Associated Press

Коллекция Chloe весна-лето 2025 / Фото: Associated Press

Коллекция Chloe весна-лето 2025 / Фото: Associated Press

Коллекция Chloe весна-лето 2025 / Фото: Associated Press

Коллекция Chloe весна-лето 2025 / Фото: Associated Press

Коллекция Chloe весна-лето 2025 / Фото: Associated Press

Коллекция Chloe весна-лето 2025 / Фото: Associated Press

Коллекция Chloe весна-лето 2025 / Фото: Associated Press

Коллекция Chloe весна-лето 2025 / Фото: Associated Press

Коллекция Chloe весна-лето 2025 / Фото: Associated Press

Коллекция Chloe весна-лето 2025 / Фото: Associated Press

Коллекция Chloe весна-лето 2025 / Фото: Getty Images

Коллекция Chloe весна-лето 2025 / Фото: Getty Images

Коллекция Chloe весна-лето 2025 / Фото: Getty Images

Коллекция Chloe весна-лето 2025 / Фото: Getty Images

Коллекция Chloe весна-лето 2025 / Фото: Getty Images

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