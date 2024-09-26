Категория
Леди
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Легкость, прозрачность и бохо-эстетика: бренд Chloe представил коллекцию весна-лето 2025

Легкость, прозрачность и бохо-эстетика: бренд Chloe представил коллекцию весна-лето 2025

Коллекция Chloe весна-лето 2025 / Фото: Associated Press

В рамках Недели моды в Париже состоялся показ Модного дома Chloe.

Поскольку следующие несколько сезонов с нами будет тренд на бохо-эстетику, которая подразумевает нежные оттенки, рюши, полупрозрачные ткани, вязаные изделия, массивные украшения в стиле хиппи, большие очки и свободный крой, то бренд Chloe будет особенно популярен. Креативный директор марки Чемена Камали для своей второй коллекции опять решила акцентировать внимание на легкости, откровенности и некой наивности.

В сезоне весна-лето 2025 модельер предлагает много вариантов струящихся нарядов: платья со складками, панталоны с резинками, топы, изделия из кожи, вязаные балетки, а также, что интересно, силиконовые босоножки. Особенно яркими акцентами ее коллекции стали креативные сумки в виде ракушек. Коллекция очень напоминала эстетику 70-х годов.

Коллекция Chloe весна-лето 2025 / © Associated Press
Коллекция Chloe весна-лето 2025 / Фото: Associated Press
Коллекция Chloe весна-лето 2025 / © Associated Press
Коллекция Chloe весна-лето 2025 / Фото: Associated Press
Коллекция Chloe весна-лето 2025 / © Associated Press
Коллекция Chloe весна-лето 2025 / Фото: Associated Press
Коллекция Chloe весна-лето 2025 / © Associated Press
Коллекция Chloe весна-лето 2025 / Фото: Associated Press
Коллекция Chloe весна-лето 2025 / © Associated Press
Коллекция Chloe весна-лето 2025 / Фото: Associated Press
Коллекция Chloe весна-лето 2025 / © Associated Press
Коллекция Chloe весна-лето 2025 / Фото: Associated Press
Коллекция Chloe весна-лето 2025 / © Associated Press
Коллекция Chloe весна-лето 2025 / Фото: Associated Press
Коллекция Chloe весна-лето 2025 / © Associated Press
Коллекция Chloe весна-лето 2025 / Фото: Associated Press
Коллекция Chloe весна-лето 2025 / © Associated Press
Коллекция Chloe весна-лето 2025 / Фото: Associated Press
Коллекция Chloe весна-лето 2025 / © Associated Press
Коллекция Chloe весна-лето 2025 / Фото: Associated Press
Коллекция Chloe весна-лето 2025 / © Associated Press
Коллекция Chloe весна-лето 2025 / Фото: Associated Press
Коллекция Chloe весна-лето 2025 / © Associated Press
Коллекция Chloe весна-лето 2025 / Фото: Associated Press
Коллекция Chloe весна-лето 2025 / © Associated Press
Коллекция Chloe весна-лето 2025 / Фото: Associated Press
Коллекция Chloe весна-лето 2025 / © Associated Press
Коллекция Chloe весна-лето 2025 / Фото: Associated Press
Коллекция Chloe весна-лето 2025 / © Associated Press
Коллекция Chloe весна-лето 2025 / Фото: Associated Press
Коллекция Chloe весна-лето 2025 / © Getty Images
Коллекция Chloe весна-лето 2025 / Фото: Getty Images
Коллекция Chloe весна-лето 2025 / © Getty Images
Коллекция Chloe весна-лето 2025 / Фото: Getty Images
Коллекция Chloe весна-лето 2025 / © Getty Images
Коллекция Chloe весна-лето 2025 / Фото: Getty Images
Коллекция Chloe весна-лето 2025 / © Getty Images
Коллекция Chloe весна-лето 2025 / Фото: Getty Images
Коллекция Chloe весна-лето 2025 / © Getty Images
Коллекция Chloe весна-лето 2025 / Фото: Getty Images

Читайте также:

1-2 чашки в день продлевают жизнь! Какие напитки стоит употреблять? Советы диетолога – Секреты долголетия

1-2 чашки в день продлевают жизнь! Какие напитки стоит употреблять? Советы диетолога – Секреты долголетия

Похожие темы:

Следующая публикация