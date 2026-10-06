LITKOVSKA представила в Париже коллекцию, вдохновленную украинским авангардом

LITKOVSKA SS’27 / © Getty Images

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Украинский бренд LITKOVSKA представил коллекцию весна-лето 2027 в рамках Недели моды в Париже. На этот раз источником вдохновения для дизайнера и основательницы бренда Лилии Литковской стало творчество Бориса Косарева — одного из основателей харьковского авангарда.

Это была особенная презентация, ведь впервые работы украинского художника были представлены в рамках показа бренда. Косарев работал в различных сферах искусства — от живописи и фотографии до театра, сценографии, дизайна костюмов и кино. На протяжении своей карьеры он постоянно экспериментировал с формой и искал новые способы переосмысления привычного.

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LITKOVSKA SS’27 на Неделе моды в Париже / © Getty Images

Особое место в творчестве Косарева занимают кубофутуристические портреты, в которых лицо и человеческая фигура перестают быть реалистичными изображениями, а распадаются на геометрические плоскости, линии и цветные фрагменты, которые накладываются друг на друга и создают новый визуальный образ.

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Именно идея фрагментации стала одной из основ коллекции бренда под названием STRICHA: в одном из украинских диалектов «стрича» означает «встреча». В новых образах она проявляется не буквально — Литковская не воспроизводит работы Косарева, а переосмысливает его художественный метод и переносит принципы деконструкции в моду.

LITKOVSKA SS’27 на Неделе моды в Париже / © Getty Images

Благодаря творчеству Косарева коллекция также обращается к истории украинского авангарда и его связям с европейским художественным движением. Харьков и Киев в своё время были важными центрами этого диалога, однако творчество многих украинских художников долгое время оставалось недостаточно представленным на европейской культурной сцене.

LITKOVSKA SS’27 на Неделе моды в Париже / © Getty Images

В LITKOVSKA отмечают, что теперь этот диалог продолжается уже в современном Париже. Идеи Косарева стали не декоративной деталью коллекции, а её своеобразным каркасом — принципом, вокруг которого построены силуэты и конструкции вещей.

LITKOVSKA SS’27 на Неделе моды в Париже / © Getty Images

LITKOVSKA SS’27 на Неделе моды в Париже / © Getty Images

LITKOVSKA SS’27 на Неделе моды в Париже / © Getty Images

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