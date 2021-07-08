Лыжные костюмы и меховые сапоги в коллекции Miu Miu сезона осень-зима 2021-2022

Лыжные костюмы и меховые сапоги в коллекции Miu Miu сезона осень-зима 2021-2022

Коллекция была представлена в виде фотосессии на заснеженном горном склоне.

Коллекция Miu Miu прет-а-порте сезона осень-зима 2021-2022 сочетает в себе две, казалось бы, разнонаправленных тенденции: спорт и гламур.

Цвет и принты

Коллекция Miu Miu прет-а-порте сезона осень-зима 2021-2022 / East News

В коллекции преобладают пастельные тона, много розового, сиреневого.

Коллекция Miu Miu прет-а-порте сезона осень-зима 2021-2022 / East News

Есть вещи с узорами, похожими на скандинавские орнаменты.

Фактуры и ткани

Коллекция Miu Miu прет-а-порте сезона осень-зима 2021-2022 / East News

Основу коллекции составляют вещи из стеганых тканей, но есть и очень красивый тонкий трикотаж и расшитые пайетками полупрозрачные ткани. Много вещей из искусственного меха.

Фасоны и силуэты

Коллекция Miu Miu прет-а-порте сезона осень-зима 2021-2022 / East News

Фасоны очень причудливые. Помимо вполне традиционных лыжных комбинезонов встречаются, например, цельные купальники из стеганой болоньи, которые предлагается надевать поверх лыжных брюк.

Коллекция Miu Miu прет-а-порте сезона осень-зима 2021-2022 / East News

Много вещей оверсайз, особенно хороши куртки и брюки, которые предлагается носить с полупрозрачными туниками.

Аксессуары и детали

Коллекция Miu Miu прет-а-порте сезона осень-зима 2021-2022 / East News

Главная фишка коллекции - это сапоги ботфорты из искусственного меха, а также высокие меховые варежки.

Коллекция Miu Miu прет-а-порте сезона осень-зима 2021-2022 / East News

Не меньший интерес представляют шапки-шлемы и меховые сумки.

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