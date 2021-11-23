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Макраме и бахрома в коллекции Chloe прет-а-порте сезона весна-лето 2022

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Коллекция Chloe прет-а-порте сезона весна-лето 2022 / © East News
Коллекция Chloe прет-а-порте сезона весна-лето 2022 / © East News
Коллекция Chloe прет-а-порте сезона весна-лето 2022 / © East News
Коллекция Chloe прет-а-порте сезона весна-лето 2022 / © East News
Коллекция Chloe прет-а-порте сезона весна-лето 2022 / © East News
Коллекция Chloe прет-а-порте сезона весна-лето 2022 / © East News
Коллекция Chloe прет-а-порте сезона весна-лето 2022 / © East News
Коллекция Chloe прет-а-порте сезона весна-лето 2022 / © East News
Коллекция Chloe прет-а-порте сезона весна-лето 2022 / © East News
Коллекция Chloe прет-а-порте сезона весна-лето 2022 / © East News
Коллекция Chloe прет-а-порте сезона весна-лето 2022 / © East News
Коллекция Chloe прет-а-порте сезона весна-лето 2022 / © East News
Коллекция Chloe прет-а-порте сезона весна-лето 2022 / © East News
Коллекция Chloe прет-а-порте сезона весна-лето 2022 / © East News
Коллекция Chloe прет-а-порте сезона весна-лето 2022 / © East News
Коллекция Chloe прет-а-порте сезона весна-лето 2022 / © East News
Коллекция Chloe прет-а-порте сезона весна-лето 2022 / © East News
Коллекция Chloe прет-а-порте сезона весна-лето 2022 / © East News
Коллекция Chloe прет-а-порте сезона весна-лето 2022 / © East News
Коллекция Chloe прет-а-порте сезона весна-лето 2022 / © East News
Коллекция Chloe прет-а-порте сезона весна-лето 2022 / © East News
Коллекция Chloe прет-а-порте сезона весна-лето 2022 / © East News
Коллекция Chloe прет-а-порте сезона весна-лето 2022 / © East News
Коллекция Chloe прет-а-порте сезона весна-лето 2022 / © East News
Коллекция Chloe прет-а-порте сезона весна-лето 2022 / © East News
Коллекция Chloe прет-а-порте сезона весна-лето 2022 / © East News
Коллекция Chloe прет-а-порте сезона весна-лето 2022 / © East News
Коллекция Chloe прет-а-порте сезона весна-лето 2022 / © East News
Коллекция Chloe прет-а-порте сезона весна-лето 2022 / © East News
Коллекция Chloe прет-а-порте сезона весна-лето 2022 / © East News
Коллекция Chloe прет-а-порте сезона весна-лето 2022 / © East News
Коллекция Chloe прет-а-порте сезона весна-лето 2022 / © East News

Коллекция получилась очень романтичной.

Коллекция Chloe прет-а-порте сезона весна-лето 2022 содержит в себе много элементов бохо и этники. Эти стили уже стали визитной карточкой креативного директора бренда и экоактивистки Габриэлы Херст. 

Цвет и принты

Коллекция Chloe прет-а-порте сезона весна-лето 2022 / © East News
Коллекция Chloe прет-а-порте сезона весна-лето 2022 / East News

Цветовая гамма очень изысканная, в ней преобладают молочные и бежевые тона, но есть и яркие образы: желтые, оранжево-красные и пестрые наряды. 

Фактуры и ткани

Коллекция Chloe прет-а-порте сезона весна-лето 2022 / © East News
Коллекция Chloe прет-а-порте сезона весна-лето 2022 / East News

Обращают на себя внимание вещи из макраме и из разноцветных лент. Также большой интерес представляют материалы, сшитые из кусочков тканей, соединенных между собой плетением. 

Фасоны и силуэты

Коллекция Chloe прет-а-порте сезона весна-лето 2022 / © East News
Коллекция Chloe прет-а-порте сезона весна-лето 2022 / East News

Длинные туники и трикотажные платья, платья-сетки и элегантные широкие брюки, кроп-топы с брючными костюмами и элегантные плащи составляют основу коллекции. 

Аксессуары и детали

Коллекция Chloe прет-а-порте сезона весна-лето 2022 / © East News
Коллекция Chloe прет-а-порте сезона весна-лето 2022 / East News

В отделке одежды и аксессуаров широко используется бахрома. 

Особенно хороши плетеные из макраме сумки. 

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