Макраме и бахрома в коллекции Chloe прет-а-порте сезона весна-лето 2022

Коллекция получилась очень романтичной.

Коллекция Chloe прет-а-порте сезона весна-лето 2022 содержит в себе много элементов бохо и этники. Эти стили уже стали визитной карточкой креативного директора бренда и экоактивистки Габриэлы Херст.

Цвет и принты

Коллекция Chloe прет-а-порте сезона весна-лето 2022 / East News

Цветовая гамма очень изысканная, в ней преобладают молочные и бежевые тона, но есть и яркие образы: желтые, оранжево-красные и пестрые наряды.

Фактуры и ткани

Коллекция Chloe прет-а-порте сезона весна-лето 2022 / East News

Обращают на себя внимание вещи из макраме и из разноцветных лент. Также большой интерес представляют материалы, сшитые из кусочков тканей, соединенных между собой плетением.

Фасоны и силуэты

Коллекция Chloe прет-а-порте сезона весна-лето 2022 / East News

Длинные туники и трикотажные платья, платья-сетки и элегантные широкие брюки, кроп-топы с брючными костюмами и элегантные плащи составляют основу коллекции.

Аксессуары и детали

Коллекция Chloe прет-а-порте сезона весна-лето 2022 / East News

В отделке одежды и аксессуаров широко используется бахрома.

Особенно хороши плетеные из макраме сумки.

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