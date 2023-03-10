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Маленькие черные платья, джинсы и белые рубашки: Versace презентовали коллекции осень-зима 2023-2024

Автор
Юлия КаранковскаяЮлия Каранковская
Дата публикации
Просмотры
89
Время на прочтение
2 мин
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Маленькие черные платья, джинсы и белые рубашки: Versace презентовали коллекции осень-зима 2023-2024

Показ Versace осень-зима 2023-2024 / Фото: Associated Press

На подиуме были представлены вещи для женщин и мужчин.

Донателла Версаче решила в этот раз провести показ новой коллекции осень-зима не в Милане, а в солнечной Калифорнии и собрать на подиуме самых известных современных супермоделей: Наоми Кэмпбелл, Джиджи Хадид и Кендалл Дженнер.

Также на мероприятии появились многие звезды: Дуа Липа, Майли Сайрус, Ченнинг Татум, Энн Хэтэуэй и Lil Nas X, также пришла поддержать Донателлу Версаче Памела Андерсон.

Во время создания коллекции дизайнер вдохновлялась эстєтикой 90-х и портретом супермодели Кристен Макменами, сделанного Ричардом Аведоном в 1995 году. Тогда она позировала в черном юбочном костюме от бренда. Наряд идеально сидел на фигуре и был украшен золотыми пуговицами. Поэтому Донателла презентовала на подиуме несколько вариантов подобного образа, но уже в новой интерпретации. Также мы видим много вариантов маленького черного платья, наряды с драпировками, бусинами и “оперные” перчатки. Также удивили в этой коллекции джинсы. Дизайнер предлагает в новом сезоне один из самых простых и классических образов - широкие джинсы и белая рубашка.

Показ Versace осень-зима 2023-2024 / © Associated Press
Показ Versace осень-зима 2023-2024 / Фото: Associated Press
Показ Versace осень-зима 2023-2024 / © Associated Press
Показ Versace осень-зима 2023-2024 / Фото: Associated Press
Показ Versace осень-зима 2023-2024 / © Associated Press
Показ Versace осень-зима 2023-2024 / Фото: Associated Press
Показ Versace осень-зима 2023-2024 / © Associated Press
Показ Versace осень-зима 2023-2024 / Фото: Associated Press
Показ Versace осень-зима 2023-2024 / © Associated Press
Показ Versace осень-зима 2023-2024 / Фото: Associated Press
Показ Versace осень-зима 2023-2024 / © Associated Press
Показ Versace осень-зима 2023-2024 / Фото: Associated Press
Показ Versace осень-зима 2023-2024 / © Associated Press
Показ Versace осень-зима 2023-2024 / Фото: Associated Press
Показ Versace осень-зима 2023-2024 / © Associated Press
Показ Versace осень-зима 2023-2024 / Фото: Associated Press
Показ Versace осень-зима 2023-2024 / © Associated Press
Показ Versace осень-зима 2023-2024 / Фото: Associated Press
Показ Versace осень-зима 2023-2024 / © Associated Press
Показ Versace осень-зима 2023-2024 / Фото: Associated Press
Показ Versace осень-зима 2023-2024 / © Associated Press
Показ Versace осень-зима 2023-2024 / Фото: Associated Press
Показ Versace осень-зима 2023-2024 / © Associated Press
Показ Versace осень-зима 2023-2024 / Фото: Associated Press
Показ Versace осень-зима 2023-2024 / © Associated Press
Показ Versace осень-зима 2023-2024 / Фото: Associated Press
Показ Versace осень-зима 2023-2024 / © Associated Press
Показ Versace осень-зима 2023-2024 / Фото: Associated Press

В конце шоу Донателла тоже традиционно вышла к публике. На модельере было маленькое черное платье из ее коллекции.

Показ Versace осень-зима 2023-2024 / © Associated Press
Показ Versace осень-зима 2023-2024 / Фото: Associated Press

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Дата публикации
Просмотры
89
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