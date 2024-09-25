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Маскулинные костюмы, эстетика 80-х и кожаные плащи: Saint-Laurent представил коллекцию весна-лето 2025

Маскулинные костюмы, эстетика 80-х и кожаные плащи: Saint-Laurent представил коллекцию весна-лето 2025

Коллекция Saint Laurent весна-лето 2025 / Фото: Associated Press

Показ коллекции прет-а-порте состоялся в рамках Недели моды в Париже.

Французский модельер Ів Сен-Лоран прославился на весь мир тем, что одел женщин в смокинги и его последователь - нынешний креативный директор Модного дома Saint-Laurent Энтони Ваккарелло - решил воссоздать это творение мастера. В новой коллекции весна-лето 2025, представленной в Париже, на подиуме было представлено много вариаций брючных костюмов.

Маскулинная эстетика немного в стиле 80-х годов преобладала в коллекции. Модели демонстрировали наглухо застегнутые двубортные костюмы с рубашками и галстуками, тренчи, а также немного гангстерские кожаные пальто, куртками и бомберами, которые придавали лукам дерзости.

Модельер дополнил образы также очками в черной оправе, массивными украшениями. Но помимо офискора нам представили и довольно эклектичные наряды с кружевом, мини-юбками и рюшами, которые Ваккарелло предлагает носить в сочетании с пестрыми жаккардовыми широкоплечим жакетами. А поскольку бохо-эстетика - один из главных трендов последнего времени, модельер не обошел стороной и ее и предложил легкие блузы с декольте и длинными рукавами и юбки в пол.

Коллекция Saint Laurent весна-лето 2025 / © Associated Press
Коллекция Saint Laurent весна-лето 2025 / Фото: Associated Press
Коллекция Saint Laurent весна-лето 2025 / © Associated Press
Коллекция Saint Laurent весна-лето 2025 / Фото: Associated Press
Коллекция Saint Laurent весна-лето 2025 / © Associated Press
Коллекция Saint Laurent весна-лето 2025 / Фото: Associated Press
Коллекция Saint Laurent весна-лето 2025 / © Associated Press
Коллекция Saint Laurent весна-лето 2025 / Фото: Associated Press
Коллекция Saint Laurent весна-лето 2025 / © Associated Press
Коллекция Saint Laurent весна-лето 2025 / Фото: Associated Press
Коллекция Saint Laurent весна-лето 2025 / © Associated Press
Коллекция Saint Laurent весна-лето 2025 / Фото: Associated Press
Коллекция Saint Laurent весна-лето 2025 / © Associated Press
Коллекция Saint Laurent весна-лето 2025 / Фото: Associated Press
Коллекция Saint Laurent весна-лето 2025 / © Associated Press
Коллекция Saint Laurent весна-лето 2025 / Фото: Associated Press
Коллекция Saint Laurent весна-лето 2025 / © Associated Press
Коллекция Saint Laurent весна-лето 2025 / Фото: Associated Press
Коллекция Saint Laurent весна-лето 2025 / © Associated Press
Коллекция Saint Laurent весна-лето 2025 / Фото: Associated Press
Коллекция Saint Laurent весна-лето 2025 / © Associated Press
Коллекция Saint Laurent весна-лето 2025 / Фото: Associated Press
Коллекция Saint Laurent весна-лето 2025 / © Associated Press
Коллекция Saint Laurent весна-лето 2025 / Фото: Associated Press
Коллекция Saint Laurent весна-лето 2025 / © Associated Press
Коллекция Saint Laurent весна-лето 2025 / Фото: Associated Press
Коллекция Saint Laurent весна-лето 2025 / © Associated Press
Коллекция Saint Laurent весна-лето 2025 / Фото: Associated Press
Коллекция Saint Laurent весна-лето 2025 / © Associated Press
Коллекция Saint Laurent весна-лето 2025 / Фото: Associated Press
Коллекция Saint Laurent весна-лето 2025 / © Associated Press
Коллекция Saint Laurent весна-лето 2025 / Фото: Associated Press
Коллекция Saint Laurent весна-лето 2025 / © Associated Press
Коллекция Saint Laurent весна-лето 2025 / Фото: Associated Press
Коллекция Saint Laurent весна-лето 2025 / © Associated Press
Коллекция Saint Laurent весна-лето 2025 / Фото: Associated Press

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