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Массивное золото, каффы и бисер: какие украшения будут в моде в 2024 году

Массивное золото, каффы и бисер: какие украшения будут в моде в 2024 году

Показ коллекции осень-зима 2024-2025 бренда Chanel / Фото: Associated Press

Это тенденции, о которых нужно знать уже сейчас.

Тренды на украшения существуют точно так же, как и на другие вещи. Но в этом году, судя по тому, что бренды показали на Неделе моды осень-зима 2024-2025, в моде не будет минимализма.

На подиуме мы увидели большое количество массивных золотых изделий из металла, а также обтекаемые формы, изделия из бисера и даже анималистические модели. Также во многих коллекциях чувствуется вдохновение эстетикой 80-х и бохо-стилем.

Массивные золотые украшения

© Associated Press
Фото: Associated Press
© Associated Press
Фото: Associated Press
© Associated Press
Фото: Associated Press
© Associated Press
Фото: Associated Press

В стиле 80-х

© Associated Press
Фото: Associated Press
© Associated Press
Фото: Associated Press
© Associated Press
Фото: Associated Press

Яркие цвета

© Associated Press
Фото: Associated Press
© Associated Press
Фото: Associated Press

Каффы

© Associated Press
Фото: Associated Press
© Associated Press
Фото: Associated Press

Бисер и блестки

© Associated Press
Фото: Associated Press
© Associated Press
Фото: Associated Press
© Associated Press
Фото: Associated Press
© Associated Press
Фото: Associated Press

Анималистичные

© Associated Press
Фото: Associated Press
© Associated Press
Фото: Associated Press

Крупные и длинные бусы

© Associated Press
Фото: Associated Press
© Associated Press
Фото: Associated Press
© Associated Press
Фото: Associated Press
© Associated Press
Фото: Associated Press

Тканевые украшения

© Associated Press
Фото: Associated Press
© Associated Press
Фото: Associated Press
© Associated Press
Фото: Associated Press

Красивые геометричные линии

© Associated Press
Фото: Associated Press

Массивные

© Associated Press
Фото: Associated Press

Рассинхрон

© Associated Press
Фото: Associated Press

Серебро

© Associated Press
Фото: Associated Press
© Associated Press
Фото: Associated Press
© Associated Press
Фото: Associated Press

Цветочные

© Associated Press
Фото: Associated Press

Длинне подвески с кулонами

© Associated Press
Фото: Associated Press

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