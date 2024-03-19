Массивное золото, каффы и бисер: какие украшения будут в моде в 2024 году

Это тенденции, о которых нужно знать уже сейчас.
Тренды на украшения существуют точно так же, как и на другие вещи. Но в этом году, судя по тому, что бренды показали на Неделе моды осень-зима 2024-2025, в моде не будет минимализма.
На подиуме мы увидели большое количество массивных золотых изделий из металла, а также обтекаемые формы, изделия из бисера и даже анималистические модели. Также во многих коллекциях чувствуется вдохновение эстетикой 80-х и бохо-стилем.
Массивные золотые украшения
В стиле 80-х
Яркие цвета
Каффы
Бисер и блестки
Анималистичные
Крупные и длинные бусы
Тканевые украшения
Красивые геометричные линии
Массивные
Рассинхрон
Серебро
Цветочные
Длинне подвески с кулонами
Читайте также: