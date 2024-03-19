Массивное золото, каффы и бисер: какие украшения будут в моде в 2024 году

Это тенденции, о которых нужно знать уже сейчас.

Тренды на украшения существуют точно так же, как и на другие вещи. Но в этом году, судя по тому, что бренды показали на Неделе моды осень-зима 2024-2025, в моде не будет минимализма.

На подиуме мы увидели большое количество массивных золотых изделий из металла, а также обтекаемые формы, изделия из бисера и даже анималистические модели. Также во многих коллекциях чувствуется вдохновение эстетикой 80-х и бохо-стилем.

Массивные золотые украшения

Фото: Associated Press

Фото: Associated Press

Фото: Associated Press

Фото: Associated Press

В стиле 80-х

Фото: Associated Press

Фото: Associated Press

Фото: Associated Press

Яркие цвета

Фото: Associated Press

Фото: Associated Press

Каффы

Фото: Associated Press

Фото: Associated Press

Бисер и блестки

Фото: Associated Press

Фото: Associated Press

Фото: Associated Press

Фото: Associated Press

Анималистичные

Фото: Associated Press

Фото: Associated Press

Крупные и длинные бусы

Фото: Associated Press

Фото: Associated Press

Фото: Associated Press

Фото: Associated Press

Тканевые украшения

Фото: Associated Press

Фото: Associated Press

Фото: Associated Press

Красивые геометричные линии

Фото: Associated Press

Массивные

Фото: Associated Press

Рассинхрон

Фото: Associated Press

Серебро

Фото: Associated Press

Фото: Associated Press

Фото: Associated Press

Цветочные

Фото: Associated Press

Длинне подвески с кулонами

Фото: Associated Press

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