Меховые сапоги и стеганые комбинезоны в коллекция Chanel сезона осень-зима 2021-2022

Коллекция получилась очень практично, а некоторые вещи обещают стать хитом продаж.

Коллекция Chanel прет-а-порте сезона осень-зима 2021-2022 была показана на Неделе моды в Париже.

Цвет и принты

Коллекция Chanel прет-а-порте сезона осень-зима 2021-2022 / East News

Большая часть коллекции выдержана в сдержанных коричнево-черных и серых тонах. Но есть и довольно яркие, синие и малиновые акценты.

Коллекция Chanel прет-а-порте сезона осень-зима 2021-2022 / East News

Из принтов можно выделить скандинавский орнамент.

Фактуры и ткани

Коллекция Chanel прет-а-порте сезона осень-зима 2021-2022 / East News

Набор тканей довольно традиционен для бренда. Хочется отметить красивый трикотаж и довольно нестандартное использование меха в качестве материала для юбок и жакетов. В коллекции также присутствуют стеганые ткани, из которых сшиты комбинезоны.

Фасоны и силуэты

Коллекция Chanel прет-а-порте сезона осень-зима 2021-2022 / East News

Кроме упомянутых выше комбинезонов стоит обратить внимание на мини-платья, мини-юбки, уютные кардиганы и юбки с запахом.

Аксессуары и детали

Коллекция Chanel прет-а-порте сезона осень-зима 2021-2022 / East News

Прежде всего нужно отметить обувь. Сапоги с меховым голенищем и контрастным носком обещают стать хитом.

Коллекция Chanel прет-а-порте сезона осень-зима 2021-2022 / East News

Также в коллекции представлены тонкие трикотажные шапки с брошью в виде логотипа. Скорее всего, эти шапки станут тайным предметом желаний всех модниц мира.

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