Меховые сапоги и стеганые комбинезоны в коллекция Chanel сезона осень-зима 2021-2022

Коллекция получилась очень практично, а некоторые вещи обещают стать хитом продаж.
Коллекция Chanel прет-а-порте сезона осень-зима 2021-2022 была показана на Неделе моды в Париже.
Цвет и принты
Большая часть коллекции выдержана в сдержанных коричнево-черных и серых тонах. Но есть и довольно яркие, синие и малиновые акценты.
Из принтов можно выделить скандинавский орнамент.
Фактуры и ткани
Набор тканей довольно традиционен для бренда. Хочется отметить красивый трикотаж и довольно нестандартное использование меха в качестве материала для юбок и жакетов. В коллекции также присутствуют стеганые ткани, из которых сшиты комбинезоны.
Фасоны и силуэты
Кроме упомянутых выше комбинезонов стоит обратить внимание на мини-платья, мини-юбки, уютные кардиганы и юбки с запахом.
Аксессуары и детали
Прежде всего нужно отметить обувь. Сапоги с меховым голенищем и контрастным носком обещают стать хитом.
Также в коллекции представлены тонкие трикотажные шапки с брошью в виде логотипа. Скорее всего, эти шапки станут тайным предметом желаний всех модниц мира.
Смотрите также все лучшие коллекции прет-а-порте сезона весна-лето 2021
Больше моды и стиля - в разделе "Мода"